Украина рискует потерять поддержку Чехии: партия евроскептика Бабиша может одержать победу на выборах

Как сообщает европейская пресса, уже осенью 2025 года Украина рискует остаться без поддержки одного из главных союзников в Европе в случае победы на парламентских выборах 3-4 октября популистской и во многом пророссийской партии ANO. Поэтому существует большая вероятность, что с новым большинством в парламенте Чехия может прекратить поставки оружия Украине.

Необходимо отметить, что Чешская Республика с самого начала полномасштабной войны активно поддерживает Украину, приняв сотни тысяч украинских беженцев, передав большое количество вооружения украинской армии, а затем организовала международный альянс по закупке боеприпасов, преимущественно артиллерийских и танковых снарядов для ВСУ. Сейчас Чехия выражает неизменную поддержку Украины, что было в очередной раз подтверждено в ходе визита главы МИД Чехии в Киев. Однако необходимо более подробно рассмотреть риски, которые вероятны в случае победы на выборах партии ANO.

Популист Бабиш снова может возглавить правительство Чехии

В частности, по мнению журналистов швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung, проведенные в Чехии опросы свидетельствуют о высокой поддержке бывшего премьер-министра страны и лидера партии ANO Андрея Бабиша.По данным чешской прессы, ANO сейчас готовы поддержать 30,9% избирателей страны, на втором месте – правоцентристский альянс премьер-министра Петра Фиалы Spolu (19,9%), который поддерживает Украину. Известно, что Бабиш называет себя горячим сторонником Дональда Трампа, а премьер-министра Венгрии Виктора Орбана считает примером для подражания. Кроме того, в публичном пространстве Бабиш активно критикует предоставление помощи Украине, выступает за диалог с Москвой и открыто говорит о готовности перекрыть поставки вооружения украинской армии, включая закупку боеприпасов.

Важная программа чешской военной помощи Украине под угрозой

Здесь стоит отметить, что инициатива по боеприпасам от чешского президента Петра Павела, бывшего генерала НАТО, крайне важна для Сил обороны Украины. В свое время президент Чехии обещал закупить 800 000 артиллерийских снарядов для Украины, то есть больше, чем вся Европа произвела в предыдущем году в 2023 году. Впоследствии Прага создала широкий международный альянс для этой цели, собрала средства и закупила боеприпасы по всему миру, доведя поставки до 1,5 миллиона снарядов только в 2024 году. Именно это помогло ВСУ выровнять сместить баланс сил на фронте, и сейчас Россия имеет лишь вдвое больше снарядов, чем Украина, а не в десять раз больше, чем в начале войны. Можно констатировать, что эти инициативы также дали Чешской Республике влиятельную роль в ЕС и НАТО.

Бабиш и его партия усиливают антиукраинскую риторику

Следует отметить, что год назад партия ANO покинула либеральную группу в Европейском парламенте, где потеряла свое место, а взамен Андрей Бабиш вместе с Виктором Орбаном и Гербертом Киклем, лидером Партии свободы в Австрии, основал там парламентскую группу "Патриоты за Европу". Поэтому в ЕС столицах существует беспокойство, что возвращение Бабиша к власти в Чехии может подорвать поддержку Украины и усилить пророссийскую ось Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Своими высказываниями Бабиш подогревает эти опасения, заявив, что правительство во главе с АNО остановит инициативу по боеприпасам, а также дальнейшие поставки чешского оружия в Украину. Кроме того, он отвергает недавно согласованное увеличение оборонных расходов НАТО и поставил под сомнение обязательства по предоставлению взаимной помощи по статье 5. Кроме того, сообщается, что в последнее время Бабиш усиливает антиукраинскую риторику. Стремясь перетянуть избирателей, он, в частности, использует тезисы о социальных выплатах, которые якобы предоставляют украинкам вместо поддержки чешских матерей.

Чехия может вернуться в лагерь "евроскептиков" в Центральной Европе

При этом часть экспертов в Чехии не считает Бабиша однозначно пророссийским, указывая на то, что бывший глава чешского правительства с 2017 по 2021 годы не является идеологом, а скорее чрезвычайно прагматичным и рассматривает политику как бизнес, как и его идейный вдохновитель Дональд Трамп. Именно это позволяет ему в любой момент менять свою позицию и позицию своей партии, которая полностью с ним связана. При этом Бабиш видит себя в лагере так называемых суверенистов, которые хотят уменьшить влияние ЕС в Чехии, что также исповедуют главы правительств Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Потенциально это может привести к возрождению "Вышеградской четверки" в составе Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, которая пришла в упадок из-за разногласий относительно войны в Украине. Однако пока это возможно, ведь Варшава с новым президентом Каролем Навроцким, стремится занять более критическую позицию относительно влияния ЕС.

Бабиш может придерживаться прагматичного внешнеполитического курса

Однако ключевым фактором для внешнеполитического курса Чехии будет то, с кем ANO в случае победы сформирует коалицию, ведь рейтинг одобрения партии в опросах около 30 процентов, недостаточный для формирования парламентского большинства. В 2021 году ANO получила 27 процентов голосов, однако коалиция пяти других партий устранила Бабиша с поста премьер-министра, поэтому судьба ANO в формировании правительства снова будет зависеть от антисистемных партий в парламенте. В общем, можно констатировать, что будущую внешнюю политику правительства Бабиша трудно предсказать, и она будет зависеть от партнеров по коалиции, ведь ANO, как популистская универсальная партия, стремится представлять различные месседжи в зависимости от целевой аудитории. Здесь стоит вспомнить, что отношения между Москвой и Прагой резко ухудшились во времена премьерства Бабиша в 2017-2021 годах. Поэтому в случае победы на выборах наиболее реалистичным сценарием может быть умеренная антиукраинская позиция Бабиша, которая будет постепенно меняться под влиянием прагматических факторов – экономической выгоды чешского ВПК, который работает в интересах Украины, влияния и давления Евросоюза и политических убеждений антироссийского электората, который в Чехии имеет довольно высокий процент.