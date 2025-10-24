УкраїнськаУКР
русскийРУС

Украинцы стали платить больше "специального" налога: как увеличилась сумма

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
828
Украинцы стали платить больше 'специального' налога

Украинцы уплатили 91,7 млн гривен туристического сбора в период отпусков (с июля по сентябрь). Что сразу на 20% больше, чем было в предыдущем квартале (апрель-июнь).

Видео дня

Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается: в целом, по данным Госналоговой службы, за январь-сентябрь 2025 года бизнесы уплатили 234,4 млн грн туристического сбора. Что:

  • В 1,5 раза больше, чем за аналогичный период до начала полномасштабной войны.
  • На 36% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
За январь-сентябрь 2025 года бизнесы уплатили 234,4 млн грн туристического сбора

При этом подчеркивается: больше всего сбора уплатили три региона. Это:

  • Киев – 51,04 млн грн.
  • Львовская область – 42,5 млн грн.
  • Ивано-Франковская область – 32,49 млн грн.
Туристический сбор в Украине

"Более половины туристического сбора – 53%, или 125,2 млн грн – уплатил крупный бизнес: гостиницы, санатории, базы отдыха. Остальные 47%, или 109,2 млн грн – малый бизнес, то есть владельцы квартир, усадеб и небольших туристических объектов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: поступления от малых предпринимателей выросли сразу на 39%. А от крупного бизнеса – на 6,5%.

Напомним: туристический сбор – это официальный налог, который платят:

  • граждане Украины;
  • иностранцы;
  • лица без гражданства, которые временно проживают на туристических объектах.

Ставку определяют местные советы. Но она не может превышать:

  • 0,5% минимальной зарплаты для украинцев (то есть не более 40 грн/сутки в 2025 году);
  • 5% для иностранцев (до 400 грн/сутки).

При этом сбор не платят дети до 18 лет, лица с инвалидностью 1-й группы, ветераны, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, работники региона и некоторые другие категории – при наличии подтверждающих документов.

Полученные же средства часто направляют на:

  • ремонт дорог к популярным локациям;
  • развитие туристической инфраструктуры;
  • безопасность, уборку, транспорт и тому подобное.

При этом некоторые громады сознательно устанавливают нулевую ставку, чтобы стимулировать туризм и перекрыть потери за счет объемов. Другие, наоборот, поднимают ставку до максимально разрешенного уровня.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ожидается введение новых правил для онлайн-продаж. Продавать товары через OLX и другие платформы можно будет без налогов до 2000 евро в год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!