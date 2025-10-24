Украинцы стали платить больше "специального" налога: как увеличилась сумма

Украинцы уплатили 91,7 млн гривен туристического сбора в период отпусков (с июля по сентябрь). Что сразу на 20% больше, чем было в предыдущем квартале (апрель-июнь).

Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается: в целом, по данным Госналоговой службы, за январь-сентябрь 2025 года бизнесы уплатили 234,4 млн грн туристического сбора. Что:

В 1,5 раза больше, чем за аналогичный период до начала полномасштабной войны.

На 36% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

При этом подчеркивается: больше всего сбора уплатили три региона. Это:

Киев – 51,04 млн грн.

Львовская область – 42,5 млн грн.

Ивано-Франковская область – 32,49 млн грн.

"Более половины туристического сбора – 53%, или 125,2 млн грн – уплатил крупный бизнес: гостиницы, санатории, базы отдыха. Остальные 47%, или 109,2 млн грн – малый бизнес, то есть владельцы квартир, усадеб и небольших туристических объектов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: поступления от малых предпринимателей выросли сразу на 39%. А от крупного бизнеса – на 6,5%.

Напомним: туристический сбор – это официальный налог, который платят:

граждане Украины;

иностранцы;

лица без гражданства, которые временно проживают на туристических объектах.

Ставку определяют местные советы. Но она не может превышать:

0,5% минимальной зарплаты для украинцев (то есть не более 40 грн/сутки в 2025 году);

5% для иностранцев (до 400 грн/сутки).

При этом сбор не платят дети до 18 лет, лица с инвалидностью 1-й группы, ветераны, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, работники региона и некоторые другие категории – при наличии подтверждающих документов.

Полученные же средства часто направляют на:

ремонт дорог к популярным локациям;

развитие туристической инфраструктуры;

безопасность, уборку, транспорт и тому подобное.

При этом некоторые громады сознательно устанавливают нулевую ставку, чтобы стимулировать туризм и перекрыть потери за счет объемов. Другие, наоборот, поднимают ставку до максимально разрешенного уровня.

