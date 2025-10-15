Украинцам перепишут правила продаж в интернете: с какой суммы начнется налогообложение

В Украине введут новые правила для онлайн-продаж, продавать товары через OLX и другие платформы можно будет без налогов до 2000 евро в год (97 099 грн). Все, что сверх этого лимита, будет подлежать автоматической отчетности и налогообложению, как в странах ЕС (Европейский Союз).

Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). В Украине готовятся ввести так называемый "налог на OLX", речь идет о новых правилах налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы – OLX, Prom.ua, Uklon, Bolt и другие.

Соответствующий правительственный законопроект №14025 уже поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который рекомендовал принять его в первом чтении. Основная идея законопроекта – сделать онлайн-торговлю прозрачной и одновременно не обременять обычных пользователей. Граждане смогут продавать товары через цифровые платформы на сумму до 2000 евро в год без уплаты налогов.

Если доход превысит этот порог, информация о продажах будет автоматически передаваться в налоговые органы. Таким образом, если украинец, например, продает подержанные вещи на OLX несколько раз в год и общая сумма не превышает 2000 евро, он не будет обязан отчитываться или платить налог. Однако при систематической деятельности или больших доходах налоговые органы будут получать данные об операциях от самой платформы.

Кто и как будет платить налоги

Для тех, кто получает значительные доходы через цифровые сервисы, предусмотрен упрощенный механизм. В большинстве случаев пользователям не нужно будет подавать отдельные декларации, ведь оператор платформы (OLX, Prom.ua и т.д.) будет выступать налоговым агентом – то есть сам будет удерживать и перечислять налог.

Для физических лиц, которые официально работают через платформы и придерживаются условий прозрачной деятельности, ставка налога составит 5%. Этот льготный режим будет действовать, если:

открыт отдельный банковский счет для получения средств с платформ;

лицо не является самозанятым и не имеет наемных работников;

годовой доход не превышает 834 минимальные зарплаты (примерно 6,7 млн грн по состоянию на 1 января 2025 года);

(примерно 6,7 млн грн по состоянию на 1 января 2025 года); не осуществляется торговля подакцизными товарами.

Во всех остальных случаях будет действовать стандартная ставка 18% НДФЛ. По словам главы финансового комитета Гетманцева, принятие этого законопроекта позволит Украине имплементировать европейские правила отчетности и присоединиться к системе автоматического обмена информацией между налоговыми администрациями.

"Украина присоединится к европейской системе, где информация о платежных потоках через цифровые платформы автоматически передается между налоговыми органами", – пояснил он. После принятия закона большинство обычных пользователей OLX, которые иногда продают собственные вещи, не почувствуют изменений. Налоги будут платить только те, кто превратил торговлю через онлайн-платформы в стабильный источник дохода.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, до конца 2025 года налоговая запланировала провести 122 дополнительные проверки налогоплательщиков. В Государственной налоговой службе Украины обновили график, в котором всего на год значится почти 5 тыс. проверок. Чаще всего налоговики будут обращать внимание на компании из сфер оптовой торговли и сельского хозяйства.

