Украинцы смогут получить до 1 млн грн на собственный бизнес: как именно и что нужно знать

В Украине расширяют грантовую программу "Собственное дело", повышаются размеры грантов – до 100, 200 и 350 тыс. грн в зависимости от количества созданных рабочих мест. Молодежь и ветераны, а также их семьи смогут получить финансовую поддержку для старта бизнеса и развития собственных проектов.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. С 2026 года меняются размеры грантов, а также расширяется круг получателей – в частности, на поддержку могут рассчитывать молодежь, ветераны и их семьи.

Новые размеры грантов

– без создания рабочих мест; до 200 тыс. грн – за одно новое рабочее место;

– за одно новое рабочее место; до 350 тыс. грн – за два новых рабочих места.

Молодежь в возрасте 18-25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на запуск собственного бизнеса, а предприниматели, которые уже успешно реализовали предыдущий грант, смогут подать заявку на дополнительный микрогрант. Программа также увеличила возможности для ветеранов и их семей:

теперь гранты могут получать родители и взрослые дети ветеранов;

семьи погибших Защитников смогут получить грант до 1 млн грн, если создадут новые рабочие места.

"Мы хотим, чтобы о таких возможностях узнавали как можно больше людей. Ветераны и ветеранки, их семьи должны подавать заявки и реализовывать свои идеи по всей Украине", – отмечают в Кабмине.

Свириденко также обратила внимание, что грантовая программа "Собственное дело" – часть инициативы "Сделано в Украине", направленной на поддержку украинских предпринимателей. Благодаря ей уже более 32 тысяч украинцев открыли собственный бизнес, создали 46 тысяч рабочих мест и привлекли в экономику более 5 млрд грн.

Она добавила, что каждый может реализовать свою идею. Ветераны, их семьи и все желающие могут подать заявку на грант через Дію или в центрах занятости.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют реформировать систему социальной поддержки населения. Из-за чрезмерного количества различных выплат и льгот Министерство социальной политики, семьи и единства уже разрабатывает концепцию "нового социального договора", к которому привлекут бизнес, общины и общественные организации.

