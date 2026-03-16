Украинцы смогут по-новому жаловаться на продавцов: какие изменения уже готовят

Кабинет Министров Украины одобрил законопроекты о введении системы внесудебного разрешения потребительских споров, которая позволит решать конфликты между покупателями и бизнесом без обращения в суд. Координацию новой системы будет осуществлять Госпродпотребслужба, а решение начнет действовать после принятия закона Верховной Радой Украины.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство экономики Украины. Речь идет о введении механизма внесудебного разрешения потребительских споров (ПВС), который должен сделать рассмотрение жалоб быстрее и дешевле для обеих сторон.

Согласно правительственным законопроектам, конфликты между потребителями и бизнесом можно будет решать через специальные органы ПВС. Такими органами могут стать юридические лица, ассоциации бизнеса или общественные организации, представляющие интересы потребителей.

В случае возникновения проблемы покупатель сможет подать жалобу в такой орган. После этого независимые эксперты рассмотрят ситуацию и предложат решение или рекомендацию по урегулированию спора. Важно, что эта процедура не лишает стороны права обратиться в суд. Если решение органа внесудебного урегулирования не удовлетворит одну из сторон, они смогут продолжить рассмотрение дела в судебном порядке.

Во время рассмотрения спора срок исковой давности будет временно при останавливаться . Соответствующие изменения в законодательство также предусмотрены в законопроекте по обновлению норм Гражданского кодекса Украины. Кроме того, предприятия будут обязаны информировать клиентов о возможности обращения в орган внесудебного урегулирования и сообщать, куда именно можно подать жалобу в случае конфликта.

Координировать работу системы планируют через Госпродпотребслужбу, которая станет контактным пунктом для таких обращений. Надзор за деятельностью органов ПВС будут осуществлять государственные органы. Введение новой системы имеет несколько целей. Прежде всего это упрощение доступа к защите прав потребителей. Судебные процессы часто являются долгими и дорогими, поэтому альтернативная процедура может стать более эффективным способом решения конфликтов.

Также ожидается, что новая модель уменьшит нагрузку на судебную систему и будет способствовать более конструктивному диалогу между бизнесом и клиентами. Для предприятий это возможность оперативно урегулировать конфликт с клиентом без вмешательства государственных контролирующих органов и без судебного процесса.

Реформа также является частью выполнения международных обязательств Украины. Законопроекты имплементируют положения Директивы ЕС 2013/11/ Европейского Союза (ЕС) и соответствуют требованиям Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В странах Евросоюза система альтернативного урегулирования потребительских споровуже давно работает и считается эффективным механизмом защиты прав покупателей.

Ожидается, что внедрение аналогичной модели в Украине поможет улучшить взаимодействие между бизнесом и потребителями. Впрочем, новые правила начнут действовать только после завершения законодательной процедуры, когда законопроекты примет Верховная Рада Украины, подпишет Президент Украины и их официально опубликуют.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!