Украинцам вернули за коммуналку более 50 млн грн: как провели перерасчет

Украинцам в результате перерасчета платежек за коммуналку вернули около 53,5 млн грн. Такой перерасчет происходил в результате рассмотренных Госпродпотребслужбой дел.

Видео дня

Как сообщила Госпродпотребслужба, в течение 2025 года возврат потребителям 53,5 млн грн в результате проведенных перерасчетов. Также коммунальщиков заставили заплатить в бюджет 7,3 млн грн штрафных санкций.

Кроме осуществления контрольно-надзорной работы, специалисты Госпродпотребслужбы четыре раза привлекались органами местного самоуправления к рассмотрению расчетов планируемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

По результатам этой работы были уменьшены размеры планируемых и утвержденных тарифов, что позволило предотвратить необоснованный расчет потребителей на сумму 9,6 млн грн в расчете на годовые объемы предоставления услуг.

"Итоги 2025 года показывают, что государственный надзор в сфере контроля за тарифами на жилищно-коммунальные услуги является действенным инструментом защиты прав потребителей. Контроль за тарифообразованием, своевременное реагирование на нарушения и эффективное сотрудничество с органами государственной власти позволяют не только привлекать нарушителей к ответственности, но и реально возвращать средства гражданам и предотвращать будущие злоупотребления", – отмечает заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Всего во время проверок нарушения требований законодательства выявлено в 331 случае, что составляет 89,9% от общего количества проверок. По результатам проведенных проверок:

принято 221 решение о применении административно-хозяйственных санкций на общую сумму 4,4 млн грн;

выдано 229 предписаний по устранению нарушений и приведения тарифов в соответствие с требованиями законодательства;

73 должностных лица привлечены к административной ответственности, общая сумма наложенных штрафов составила 154,7 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и далее плата за свет осталась такой же, как и раньше, – 4,32 грн за 1 кВт*час. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!