Украинцы могут отслеживать свой кэшбек в Действии: как узнать, за какой товар начисляют средства

177 тысяч украинцев уже видят начисленный кэшбек в приложении Дія, а это количество будет расти по мере налаживания обмена данными между банками и ИТ-системой проекта. Чтобы узнать, за какой товар начисляют кэшбек, можно проверить метки в магазинах или найти полный список на сайте программы.

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Об этом сообщило Министерство экономики Украины. Пользователи получают разные суммы кэшбека – от 5 до 90 гривен в зависимости от покупок.

Выплаты за покупки сентября поступят до 20 октября. Ожидается, что количество участников и объем выплат будут увеличиваться по мере отладки обмена данными между банками и IT-системами проекта. Чтобы получить кэшбек, нужно:

подать заявку через приложение или сайт банка, участвующего в программе;

через приложение или сайт банка, участвующего в программе; активировать специальную карточку , на которую будет начисляться кэшбек, и подключить ее в приложении Действие;

, на которую будет начисляться кэшбек, и подключить ее в приложении Действие; совершать покупки товаров украинского производства, участвующих в программе.

Сумма кэшбека составляет 10% стоимости покупки украинских товаров, за исключением подакцизной продукции (табак, алкоголь и горючее). Максимальный размер выплат в месяц составляет 3000 гривен. Начисленные средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, медицинских услуг, транспорта, спорта, кино или задонатить в поддержку Вооруженных Сил Украины или купить военные облигации.

Однако кэшбек нельзя обналичить, и его использование ограничивается только определенными товарами и услугами. Использовать кэшбэк, заработанный в 2024 году, можно до конца января 2025 года.

Программа включает широкий ассортимент товаров украинского производства. Самые популярные из них включают в себя:

носки (1261 товар);

футболки (394 товара);

корм для кошек (346 товаров);

штаны (340 товаров);

офисные тетради (325 товаров);

вытяжки кухонные (304 товара);

костюмы (290 товаров);

эмаль (254 товара);

обои (248 товаров);

двери входные (216 товаров).

Программа действует в многочисленных сетях супермаркетов и магазинов, среди которых "Аврора", "Эпицентр", "Comfy", "Таврия В", "Сильпо", "АТБ", "Фора", "NOVUS", "Антошка" и другие. В большинстве торговых сетей товары, подпадающие под кэшбек, имеют специальные отметки на полках или ценниках, что помогает потребителям легко ориентироваться в выборе. Полный список товаров можно найти на официальном сайте программы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы по программе "Национального Кэшбека" будут получать в среднем по 500 грн в месяц. Однако это станет возможным только тогда, когда к госпрограмме присоединятся многие производители, то есть не в первые месяцы ее действия.

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