Правила прохождения границы с ЕС изменятся: к чему должны быть готовы украинцы

До конца года Украина может провести совместный таможенный и пограничный контроль на границе с Европейским Союзом (ЕС). Польские пограничники могут стать первыми, кто станет проверять путешественников вместе с украинскими коллегами.

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Об этом во время заседания украинского правительства заявил премьер-министр Денис Шмигаль. В настоящее время переговоры продолжаются.

"Сейчас Еврокомиссия оценивает наше потенциальное соглашение с Польшей. После согласования технических вопросов сможем использовать эту наработанную модель для других наших соседей-членов ЕС", – отметил Шмигаль.

Кроме того, по его словам, в 2025 году Украина будет в дальнейшем расширять и улучшать систему ЕС. "За более чем 2 года имеем почти 1,6 млн пересечений границы с помощью этой системы. Ежедневно тысячи грузовиков и автобусов пользуются системой, что уменьшает время их пребывания на границе", – подчеркнул премьер.

Также правительство планирует дальнейшую модернизацию пунктов пропуска, поскольку в 2024 году была одобрена Стратегия по развитию приграничной инфраструктуры с ЕС и Молдовой до 2030 года, предусматривающая реконструкцию 28 пунктов пропуска, а также строительство по меньшей мере шести новых.

"Наша цель - сделать пересечение границы для граждан и бизнеса максимально быстрым и удобным", - сказал Шмигаль.

Также сообщалось, что в ближайшие годы в Закарпатье заработают новые пункты пропуска "Лужанка" и "Великая Паладь", а также начнется строительство "Белой Церкви" на границе с Румынией. Реконструкция "Ужгорода" и внедрение Очереди повысят эффективность пересечения границы и поддержат бизнес. Такие изменения инициированы для поддержки бизнеса, ускорения товарооборота и разгрузки действующих контрольно-пропускных пунктов, где сегодня накапливается значительное количество транспортных средств.

Также OBOZ.UA сообщал, что для пересечения границы со странами ЕС украинцам нужно иметь пакет документов. В частности, удостоверение личности/паспорт, действительное водительское удостоверение, соответствующее категории транспортного средства, которым он управляет, свидетельство о регистрации транспортного средства и справку о прохождении периодического технического осмотра.

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