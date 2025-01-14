Украинцев предупредили об ощутимом изменении курса доллара: чего ожидать от обменников

В украинских обменниках ожидается ощутимое изменение курса доллара. По прогнозу, до конца текущей недели (19 января) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 42-42,8 грн. В то же время, вечером 14 января обменники покупают доллары в среднем по 42,53 грн, а продают по 42,92 грн. Таким образом, не исключается снижение курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются в банках. По прогнозу самого банковского сектора, курс в них будет находиться в тех же пределах – 42-42,8 грн. Вечером же 14 января они:

покупают валюту в среднем по 42,2 грн;

продают – по 42,95 грн.

При этом ожидать значительных курсовых разрывов между наличным и безналичным рынками не стоит. Так, курсовые показатели на наличном рынке будут отличаться от межбанка на допустимые 40-50 копеек.

"Валютный рынок будет находиться под защитой регулятора, который будет внимательно отслеживать основные тренды и при необходимости утихомирит избыточный спрос через механизм валютных интервенций. НБУ и дальше будет пытаться унимать спрос на валюту и, соответственно, рост курса – ведь курс напрямую влияет на уровень инфляции", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

В Украине прогнозируется заметное изменение курса доллара

В то же время в начале 2025 года в Украине ожидается рост курса доллара – однако некритический. В банковском секторе прогнозируют, что за I квартал (январь-март) валюта вырастет до 42-42,8 грн/доллар.

Впрочем, отмечается, этот рост в последующие месяцы может сойти на нет. После чего курсовые изменения станут медленнее.

"Курсовые показатели доллара США вряд ли выйдут из-под контроля. …Не будет считаться катастрофой, если в конце марта курс будет находиться в коридоре от 42-42,8 грн", – рассказал OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

При этом он подчеркнул: Нацбанк "по примеру 2024 года" может применить стратегию сглаживания в регулировании рынка. Согласно ей, темпы роста курсов валют:

могут быть умеренными;

станут "действенным средством для сдерживания инфляции".

"На валютном рынке будет действовать режим управляемой гибкости, что сделает невозможным курсовую аритмию. Нацбанк будет прилагать усилия для сбалансирования спроса и предложения, а значит, курсовые колебания будут на удовлетворительном уровне", – резюмировал Мамедов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют, в т.ч. доллары. Причем на законных основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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