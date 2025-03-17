Украинцев не будут пропускать через границу с ЕС: какой пункт пропуска перестанет работать

На украинско-венгерской границе 18 марта будет закрыт пункт пропуска "Косино – Барабаш" – с 12:00 до 16:00. В это время с украинской стороны будут устанавливать и подключать системы резервного питания, а потому таможенный контроль граждан и транспортных средств будет приостановлен.

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Об этом сообщили в Гостаможенной службе (ГТС). Также там призвали украинцев, собиравшихся пересекать границу в этом пункте пропуска, воспользоваться другими международными переходами.

"18 марта, в пункте пропуска "Косино – Барабаш" на украинско-венгерской границе Службой восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области запланированы работы по установке и подключению систем резервного питания. Соответственно, с 12:00 до 16:00 в пункте пропуска с украинской стороны отсутствует электроснабжение и приостановлен таможенный контроль граждан и транспортных средств", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в Гопогранслужбе подтвердили закрытие пункта пропуска. "18 марта, с 12:00 до 16:00 в пункте пропуска "Косино" на границе с Венгрией не будет производиться пропуск лиц и транспортных средств через подключение системы бесперебойного питания", – сообщили там.

Кроме того, с 17 по 19 марта на пункте пропуска "Вишнее – Немецкое" (Украина – Словакия) будет ограничено движение грузовиков из-за ремонта осевых весов. Ожидается, что это может привести к задержкам.

На полосе, где будут производиться работы, будут установлены соответствующие дорожные знаки, указывающие на изменения в движении. Что может привести к определенным трудностям для водителей грузовиков, поэтому важно учесть время и планировать путешествие заранее.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине запустили запись для пересечения границы грузовиками массой более 7,5 тонн в рамках системы есть Очередь. Водителям следует знать, что грузовики, перевозящие товары и следующие пустыми, будет происходить в разные очереди.

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