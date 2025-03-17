Украинцам усложнили пересечение границы со Словакией: на каком пункте пропуска ввели ограничение проезда

С 17 по 19 марта на пункте пропуска "Вишнее – Немецкое" (Украина – Словакия) будут ограничены движения грузовиков из-за ремонта осевых весов. Ожидается, что это может привести к задержкам, поэтому следует заранее корректировать маршруты и внимательно следить за дорожными знаками.

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Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. Это связано с необходимостью проведения технического обслуживания осевых весов, используемых для контроля веса транспорта.

Ремонтные работы будет выполнять словацкая сторона, а именно Михаловецкая таможня. В течение трех дней (с 17 по 19 марта) работы будут проводиться на одной из полос движения, что позволит временно ограничить проезд крупногабаритных транспортных средств.

На полосе, где будут производиться работы, будут установлены соответствующие дорожные знаки, указывающие на изменения в движении. Это может привести к определенным трудностям для водителей грузовиков, поэтому важно учесть время и планировать путешествие заранее. Водителям отмечают необходимость следовать указаниям работников таможни и полиции, а также следовать временным дорожным знакам, чтобы избежать осложнений на дороге.

Основной причиной ограничения движения является техническое обслуживание осевых весов, используемых для определения допустимого веса грузовых автомобилей. Важно отметить, что это обслуживание плановое, и такие работы на пунктах пропуска необходимы для поддержания безопасности дорожного движения и контроля за выполнением норм транспортировки грузов.

Однако, несмотря на необходимость ремонта, водители должны быть готовы к возможным задержкам, ведь ограничение движения будет касаться только одной полосы, что значительно снизит пропускную способность пункта пропуска. При ремонте водители должны быть готовы к изменениям в движении и соблюдать все указания дорожных знаков и служб.

Для водителей, планирующих пересекать границу через этот пункт пропуска, важно заранее учитывать, что ограничения могут привести к задержкам в обработке грузов. Поэтому если у вас есть возможность, стоит планировать поездки с учетом временного интервала ремонтных работ или выбрать другие маршруты, если это позволяет логистика.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине запустили запись для пересечения границы грузовиками массой более 7,5 тонн в рамках системы есть Очередь. Водителям следует знать, что грузовики, перевозящие товары и следующие пустыми, будет происходить в разные очереди.

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