Украинцам установили в 2025-м самую низкую минималку в Европе: какие зарплаты в соседних странах

В Украине минимальная зарплата в 2025 году останется на уровне 8000 грн. Это самый низкий показатель в Европе как по номинальной сумме, так и по соотношению средней зарплаты к минимальной.

Видео дня

Как говорится в материале OBOZ.UA, в Украине минималка в 2025-м будет меньше фактического прожиточного минимума и будет составлять всего 32,8% средней зарплаты. Это критично низкий показатель. Согласно с данными Евростата, в ЕС минималка по состоянию на конец прошлого года составляла от 477 евро в Болгарии до 2 571 евро в Люксембурге. И это при том, что с января 2025 года во многих странах социальные стандарты повысили.

В Украине же с учетом актуального курса евро минимальная зарплата составляет всего 182,2 евро. Это самый низкий показатель среди всех стран Европы. Например, в соседней Молдове минималка составляет 212,84 евро в эквиваленте. В ЕС в целом ряде стран – выше 1500 евро. Среди таких стран, например, Люксембург, Ирландия, Нидерланды, Бельгия, Германия и Франция. Их минимальная заработная плата колебалась от 1767 евро во Франции до 2571 евро в Люксембурге.

До 1000 евро минималка в таких странах: Кипр, Польша, Греция, Португалия, Мальта, Литва, Хорватия, Эстония, Чехия, Словакия, Румыния, Латвия, Венгрия и Болгария. Минимальная заработная плата там колебалась от 477 евро в Болгарии до 1000 евро на Кипре. Среди стран, являющихся кандидатами в члены ЕС, у Украины наименьшая минималка.

Размер минималки можно оценивать не только по номинальной цифре. Также следует учитывать соотношение средней зарплаты к минимальной. Высоким считается уровень от 60%. Если в Украине это составит 32,8% средней зарплаты, то в ЕС наименьшая минималка (в Эстонии) составляет 42%. Наибольшая – во Франции (66%).

В Украине минималку получают 1,9 млн работающих – около 20%. Это связано с тем, что часто работодатели доплачивают часть зарплаты в конвертах, а НДФЛ, ЕСВ и военный сбор платят только из минималки. В ЕС наихудшая ситуация с количеством работающих на минималку в Словении – 15,2%, Болгарии – 14,1%, Румынии – 13,3%, Польше – 12,1% и Франции – 11,6%. Самая лучшая ситуация в Испании (0,8%), Бельгии (0,9%) и на Мальте (1,8%).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что искусственный интеллект в перспективе может заместить около 40% рабочих мест в мире. При этом ИИ, вероятно, окажет влияние на 60% рабочих мест в развитых экономиках и на 26% - в государствах с низким уровнем дохода, что также повлияет на неравенство между странами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!