Украинцам усложнили пересечение границы с Польшей: на всех пунктах пропуска могут возникать очереди

В рабочей системе таможенной службы Польши произошел сбой. Из-за этого на границе возможны пробки – при чем на всех пунктах пропуска.

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Об этом сообщили в Государственной таможенной службе (ГТС). Там отметили: в настоящее время электронная система таможенного оформления на смежной стороне работает в аварийном режиме.

"Во всех пунктах пропуска на украинско-польской границе произошел сбой в рабочей системе таможенной службы Республики Польша. Возможны задержки в пропуске грузовых транспортных средств таможенной службой РП", – говорится в сообщении.

При этом сроки восстановления системы не указываются. В ГТС отмечают: об устранении неисправностей и возобновлении полноценной работы на границе с Польшей будет сообщено дополнительно.

В то же время на пункте пропуска "Устилуг – Зосин" на украинско-польской границе с 3 сентября ввели ограничения на движение транспорта в сторону Украины, что может замедлить пересечение границы. Причина – проведение ремонтных работ. Ожидается, что они продлятся до 30 ноября.

Таможенники рекомендуют украинцам учитывать эту информацию при планировании путешествия или организации логистики для доставки товаров. Они напоминают: через "Устилуг – Зосин" разрешено движение:

транспортных средств массой до 7,5 тонн – в обоих направлениях;

пассажирских автобусов – в обоих направлениях;

пустых транспортных средств массой более 7,5 тонн – на выезд из Украины (в порядке электронной очереди).

Также на пограничном пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская" ремонты продлятся до 12 сентября. Работы среди прочего ведутся на въезд в Украину на легковом направлении, а также грузовых паркингах на въезд и выезд.

А на пограничном переходе в Дорогуске ведется ремонт покрытия, в связи с чем возникли значительные затруднения с движением транспорта. Ожидается, что ремонтные работы там продлятся до 14 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, на украинско-румынской же границе с 5 сентября, частично приостановил пропуск транспортных средств пункт "Солотвино – Сигету-Мармации". Причина – аварийная ситуация на мосту через реку Тиса и ремонтные работы на нем.

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