Украинцам усложнили движение на границу с Польшей: сколько продлятся ограничения

На границе с Польшей из-за технических работ в таможенной базе данных возможно существенное замедление движения и образование очередей в пунктах пропуска на Львовщине. Работы планируют завершить ориентировочно до 15:00, однако водителям советуют быть готовыми к задержкам.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба (ГПСУ). По информации польской стороны, сервисные работы проводятся в базе данных таможенной службы Республики Польша.

Замедление движения может коснуться всех автомобильных пунктов пропуска на украинско-польской границе в пределах Львовщины. Отмечается, что это касается как легковых автомобилей, так и автобусов и грузового транспорта. Задержки возможны в обоих направлениях, как во время выезда из Украины, так и при въезде обратно.

Пограничники предупреждают, что даже незначительные технические сбои в информационных системах таможни способны существенно повлиять на пропускную способность пунктов пропуска, особенно в периоды повышенного трафика. Оформление на границе в значительной степени зависит от обмена данными между таможенными и пограничными службами двух стран. Во время технических работ часть процедур может выполняться медленнее или в полуавтоматическом режиме, что неизбежно снижает скорость пропуска транспорта.

В таких условиях очереди могут расти достаточно быстро, особенно если одновременно прибывает большое количество транспортных средств или пассажирских автобусов. По предварительным данным, завершение технических работ планируется ориентировочно до 15:00 по киевскому времени. После этого работа информационных систем должна возобновиться в обычном режиме, а пропуск транспорта – ускориться.

Впрочем, водителям советуют учитывать, что даже после завершения работ может потребоваться определенное время для полной стабилизации движения и ликвидации накопившихся очередей. Тем, кто планирует пересечение границы с Польшей в первой половине дня, советуют по возможности отложить поездку или заложить дополнительное время в пути.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на границе с Румынией поэтапно заработала система EES – цифровой учет въезда и выезда с биометрией для граждан третьих стран. Она автоматически фиксирует пересечения границы, повышает безопасность и позволяет точно контролировать сроки пребывания в Европейском Союзе (ЕС).

