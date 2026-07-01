Украинцам стало сложнее выехать в страну ЕС: какова ситуация на границе

На румынском паромном пункте пропуска "Исакча", расположенном непосредственно напротив украинского пункта пропуска "Орловка", зафиксировано значительное скопление транспортных средств. Очереди наблюдаются в обоих направлениях – как на въезд в Румынию, так и на выезд из страны.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. При этом отмечается, что со стороны Украины ситуация остается полностью под контролем.

Какова ситуация в пункте "Орловка"

Украинский паромный пункт пропуска "Орловка" обеспечивает стабильное и ритмичное проведение всех пропускных операций .

. По состоянию на 18:00 на территории Украины очередей и скопления транспорта перед переправой нет.

Курсирование паромов между украинским и румынским берегами осуществляется строго по установленному графику в круглосуточном режиме.

"При планировании поездок просим участников международного движения учесть ситуацию, сложившуюся на румынской границе", – обратились пограничники к украинцам.

Дополнительный автобусный маршрут через Румынию

В то же время в течение всего лета действует дополнительный маршрут для туристических автобусов через "Дяковцы – Раковец". Перед проездом водители должны зарегистрироваться в системе "Е-очередь" и прибыть в пункт пропуска в установленное время.

Кроме того, на украинско-румынской границе завершается первая очередь модернизации грузового терминала в пункте пропуска "Порубное – Сирет". По завершении работ его пропускная способность увеличится. Что уже удалось сделать:

устроить систему дождевой канализации и очистные сооружения;

уложить цементобетонное дорожное покрытие;

установить металлическую конструкцию над четырехполосным участком;

смонтировать павильон для пограничной службы, систему стационарного радиационного контроля, наружное освещение, ограждение, шлагбаумы и другие элементы инженерной инфраструктуры.

Как уже сообщал OBOZ.UA, во время военного положения не все украинские пенсионеры могут беспрепятственно выезжать за границу, ведь для бывших военных, сотрудников правоохранительных органов и других военнообязанных могут действовать отдельные ограничения. Перед поездкой стоит проверить свой статус через "Резерв+" или ТЦК, поскольку наличие пенсионного удостоверения само по себе не гарантирует права на выезд из Украины.

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