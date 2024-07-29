В обменниках готовятся менять курс доллара: чего ожидать украинцам в конце месяца
На текущей неделе банковский сектор ожидает существенного изменения курса наличного доллара. По прогнозам, по 4 августа стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40,7-42 грн. Вечером же 29 июля банки выставили курс на среднем уровне 41/41,45 грн (покупка/продажа). Обменники – 40,89/41,33 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.
О курсовой ситуации OBOZ.UA рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил, что ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне:
- до 30-50 коп. в банках;
- до 50 коп. в обменных пунктах.
Курсовые отклонения будут в пределах 2% в неделю. А разница между курсами купли и продажи будет составлять:
- до 50-60 коп. в банках;
- до 0,6-1 грн в обменных пунктах.
В целом же, отметил банкир, рынок неуклонно движется в сторону удорожания валюты. Однако:
- это движение является прогнозируемым и экономически мотивированным;
- благодаря эффективным действиям НБУ рынок останется в состоянии относительной прогнозируемости – "по крайней мере глобальные угрозы, как, например, дикий и стремительный рост курсов могут быть нивелированы".
"Мы на пороге новых "курсовых реалий". Которые не произойдут неожиданно – все будет происходить постепенно, а у рынка будет время привыкнуть к ним", – констатировал банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, в НБУ не видят причин для резких колебаний курса. Напротив, там уверяют: сейчас существуют все предпосылки, чтобы ситуация на валютном рынке оставалась устойчивой. Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.
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