В обменниках готовятся менять курс доллара: чего ожидать украинцам в конце месяца

На текущей неделе банковский сектор ожидает существенного изменения курса наличного доллара. По прогнозам, по 4 августа стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40,7-42 грн. Вечером же 29 июля банки выставили курс на среднем уровне 41/41,45 грн (покупка/продажа). Обменники – 40,89/41,33 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

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О курсовой ситуации OBOZ.UA рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил, что ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне:

до 30-50 коп. в банках;

до 50 коп. в обменных пунктах.

Курсовые отклонения будут в пределах 2% в неделю. А разница между курсами купли и продажи будет составлять:

до 50-60 коп. в банках;

до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

В целом же, отметил банкир, рынок неуклонно движется в сторону удорожания валюты. Однако:

это движение является прогнозируемым и экономически мотивированным;

благодаря эффективным действиям НБУ рынок останется в состоянии относительной прогнозируемости – "по крайней мере глобальные угрозы, как, например, дикий и стремительный рост курсов могут быть нивелированы".

"Мы на пороге новых "курсовых реалий". Которые не произойдут неожиданно – все будет происходить постепенно, а у рынка будет время привыкнуть к ним", – констатировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, в НБУ не видят причин для резких колебаний курса. Напротив, там уверяют: сейчас существуют все предпосылки, чтобы ситуация на валютном рынке оставалась устойчивой. Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

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