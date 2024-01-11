В украинских обменниках отказались от старого курса: сколько теперь стоит доллар

В украинских обменниках ощутимо подешевел доллар. Утром 11 января они выставили его курс на среднем уровне 39/39,15 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. дешевле и в покупке, и в продаже, чем днем ранее.

Видео дня

Банки же определили стоимость наличного доллара в средние 38,5/39,15 грн (покупка/продажа). Это:

на 13 коп. дешевле в продаже, чем днем ранее;

осталось на прежнем уровне у покупке.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 38,75-39,7 грн. Так:

ПриватБанк – 38,95 грн;

Ощадбанк – 39,1 грн;

Укрэксимбанк – 38,9 грн;

Укргазбанк – 39,1 грн;

ПУМБ – 39,1 грн;

Сенс Банк – 39 грн;

Укрсиббанк – 39 грн;

Универсал Банк – 39,7 грн;

OTP Bank – 38,75 грн.

Покупают же они ее по 38-38,5 грн. В частности:

ПриватБанк – 38,35 грн;

Ощадбанк – 38,5 грн;

Укрэксимбанк – 38,2 грн;

Укргазбанк – 38,2 грн;

ПУМБ – 38,5 грн;

Сенс Банк – 38,5 грн;

Укрсиббанк – 38,25 грн;

Универсал Банк – 38,2 грн;

OTP Bank – 38 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Нацбанк же впервые с начала недели не стал обновлять рекорд официального курса и выставил его на уровне 38,19 грн. Что на 3 коп. ниже предыдущего.

В целом же в последнее время НБУ регулярно обновляет этот рекорд. И часто новое максимальное значение "живет" не больше суток.

Стоит ли скупать валюту

В то же время, вероятная задержка поступления международной помощи не вызовет значительных колебаний курса доллара в Украине, рассказал гендиректор Advanter Group Андрей Длигач. Соответственно, купить доллар сейчас и в скором времени выгодно его продать вряд ли получится.

Он отметил, что резких изменений не должно произойти потому что Нацбанк накопил достаточное количество резервов. А кроме того, в Украину заходит существенная сумма в виде переводов от трудовых мигрантов, что также поддерживает экономический сектор.

"Мы получаем и переводы наших трудовых мигрантов, которые в прошлом году почти 10 млрд долларов отправили в Украину. Есть существенные резервы Национального банка, рекордные на текущий момент. Соответственно, достаточно ресурса, чтобы удержать курс доллара", – объяснил Длигач.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара из-за ослабления гривни. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!