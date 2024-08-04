Украинцам рассказали, чего ожидать после "отмены дефолта": стоит ли скупать доллары

На фоне крайне важного для украинской экономики достижения принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга, в ближайшее время в Украине не ожидается резких изменений курса доллара. По ожиданиям банковского сектора, тот будет совпадать с прогнозами, заложенными в госбюджет. Согласно им, на конец года курс может достичь 42,1 грн/доллар. Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

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Об этом OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: не исключено, что международная помощь направлена ​​на то, чтобы Украина имела возможность не только удержать экономику, но и заложить основы для ее развития, а также реформ. А "реструктуризация будет способствовать этому".

"Решение об отсрочке (реструктуризации) по уплате части внешнего долга Украины крайне важно для экономики страны, ведь фактически высвобождается значительная часть средств, которые Украина должна уплатить по обязательствам и страна избегает дефолта. В условиях войны экономический кризис крайне нежелателен и деструктивен", – объяснил банкир.

В то же время, подчеркнул Лесовой, в ближайшие месяцы именно внутренние экономические факторы будут влиять на курс. Ведь, валютный рынок "лишь косвенно зависит от реструктуризации".

"Исчезнет один из психологических факторов, который стимулировал спрос – опасения обвала гривни. Главные экономические факторы формирования курса неизменны – соотношение спроса и предложения, уровень инфляции и т.д. Кроме того, эффективная политика НБУ гарантирует, что ситуация на валютном рынке будет находиться в нормальном рабочем режиме", – резюмировал банкир.

Каким будет курс доллара с понедельника

В то же время, по словам Лесового, на новой неделе ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, с 5 по 11 августа стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40,7-42 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

"На следующей неделе будет длиться кратковременный период относительного затишья, вызванный своевременными и эффективными мерами регулятора, который вовремя погасил пламя избыточного спроса. Кроме того, регулятор не откажется от режима управляемой гибкости, что означает сохранение системы валютных изменений и попеременное изменение восходящего и нисходящего трендов", – говорится в сообщении.

Иными словами, объяснил банкир, на рынке по-прежнему будут наблюдаться "уже привычные изменения". В частности:

курсы валют то будут расти, то снижаться;

"эти изменения не будут вопиющими или угрожающими".

"Таким образом, можем предположить, что на валютном рынке будет продолжаться промежуточный стабилизационный этап с новыми, но до степени стабильными коридорами. Ближе к осени или в ее начале ожидается, что на рынке возникнет новая конъюнктура, а курсовые показатели могут несколько приблизиться к заложенному в бюджете курсу на конец года – к 42 грн/доллар", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украина достигла принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга на 20 млрд долларов до 2029 года. Это означает, что дефолта в августе не будет, за ближайшие годы удастся сэкономить миллиарды долларов.

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