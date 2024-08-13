Украинцам рассказали, чего ожидать от доллара в ближайшие дни: какой курс будет в обменниках

В украинских обменниках ожидается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже. По прогнозам, до 16 августа он будет находиться в пределах от 40,8 до 41,55 грн. Вечером же 13 августа в обменных пунктах доллар стоит в среднем 41,04 грн в покупке и 41,52 грн в продаже.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: в банках же курс прогнозируется в пределах от 40,65 до 41,65 грн. Вечером же 13 августа они определили его в средние 41,1/41,55 грн (покупка/продажа). Таким образом, как и в обменниках, в них ожидается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже.

"Большинство обменников финкомпаний и банков продолжат выставлять средний спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 25 коп. Часть сетей обменников и дальше будут выставлять спред в пределах до 1 грн", – говорится в сообщении.

Аналитик объяснил: обычно такой подход практикуют обменники в местах с низкой конкуренцией или в точках, где наблюдается повышенный спрос на гривню. В частности, в крупных:

торговых и развлекательных центрах;

супермаркетах и ​​т.д.

Удастся ли заработать на скупке и перепродаже долларов

В то же время, несмотря на то, что в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом, до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара. Дело в том, что после принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга призрак дефолта исчез, а в целом Украина сохраняет широкую финансовую поддержку партнеров. Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

Как объяснил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), стоимость гривни будет находиться на относительно текущих позициях и по другим причинам. В частности, из-за:

стабильной работы морского коридора и довоенных объемов перевозок морем, что поддерживает экспорт;

наличие у НБУ достаточных международных резервов и инструментов для поддержания курса.

"Не "открою Америку", если скажу, что девальвационный прессинг сохранится, потому что война продолжается, ограничивая наш экспортный и логистический потенциал, а порождаемая ею неопределенность стимулирует отток валюты по финансовым операциям частного сектора. …Единственное, что могу сказать относительно уверенно, что не ожидаю резких изменений и колебаний на валютном рынке до конца этого года", – объяснил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в июле 2024 года украинцы купили в банках рекордный за 12 лет объем валюты. В частности, коммерческим банкам наличной и безналичной валюты было продало на 1,658 млрд долларов (в эквиваленте). А куплено на 2,775 млрд долларов.

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