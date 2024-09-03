Украинцам придется платить за въезд в ЕС: какая сумма и когда начнут работать новые правила

С весны 2025 года украинцам, как и всем гражданам безвизовых стран , придется платить 7 евро (319 грн по нынешнему курсу) за въезд в Европейский Союз (ЕС) через новую систему ETIAS. Платеж будет действовать в течение трех лет. Также с ноября 2024 года заработает система EES, которая заменит ручное проставление штампов в паспортах на автоматизированную регистрацию.

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Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Гиппер. "Мы планируем, что ETIAS будет готова к вводу в эксплуатацию весной 2025 года ", - заявила она.

Согласно новым правилам, перед каждой поездкой в страны ЕС украинцы должны будут пройти предварительную регистрацию в системе ETIAS, уплатив сбор в размере 7 евро (319 грн). Это разрешение будет действительным в течение трех лет и позволит многократно въезжать в страны ЕС в течение этого периода без необходимости повторной оплаты.

С 10 ноября 2024 г. в ЕС должна заработать система въезда-выезда EES, которая заменит ручное проставление штампов в загранпаспортах на электронную базу данных. Это означает, что каждый раз при пересечении внешних границ ЕС путешественники должны будут сканировать свои паспорта или другие проездные документы, что позволит автоматически регистрировать их въезд и выезд.

Система EES будет регистрировать имя путешественника, его биометрические данные, дату и место въезда и выезда. Все эти данные будут храниться в электронной базе в течение трех лет после каждой поездки. Это нововведение поможет упростить процедуры на границе, ускорив прохождение паспортного контроля.

Анита Гиппер отметила, что для системы въезда-выезда больше не будет ручного паспортного контроля, что ускорит процесс проверок на границах. Европейская комиссия ожидает декларацию готовности стран-членов ЕС к запуску системы EES в начале сентября 2024 года. Это подтверждение необходимо для официального запуска системы, которая несколько раз откладывалась из-за необходимости дополнительного финансирования и технического совершенствования.

Решение о введении новой системы было принято Евросоюзом еще в 2016 году, а в 2018 году Европарламент утвердил законодательство, устанавливавшее параметры работы ETIAS. Первоначально запуск системы планировали на 2022 год, но из-за разных обстоятельств, включая пандемию COVID-19, эти даты неоднократно переносились.

После введения в действие систем EES и ETIAS, въезд украинцев в ЕС по биометрическому паспорту останется возможным, но только при предварительной регистрации и оплате сбора. Это нововведение может стать дополнительным шагом на пути к усилению безопасности в Европе, а также упрощение процедур контроля на границах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина и Евросоюз вскоре пролонгируют действие "транспортного безвиза" еще на год, то есть до конца июня 2025 года. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился определить уполномоченных лиц на подписание соответствующего соглашения.

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