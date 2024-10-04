Украинцам придется экономить: что нужно знать о проекте бюджета-2025 и почему год будет сложным

Кабинет министров разработал один из самых сложных проектов бюджета. Доходы вырастут всего лишь на 5%, при этом значительно увеличатся расходы на оборону. Вместо этого чиновники предлагают снизить расходы на социальную политику и медицину. О том, куда потратят государственный бюджет в 2025-м, как это повлияет на украинцев и почему стоит готовиться к сложному году, читайте в материале OBOZ.UA.

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Бюджет сложного времени: куда потратят деньги

"До полномасштабного вторжения все бюджеты свысока называли "бюджетами проедания", потому что основной статьей расходов всегда была социалка. С 2022 года три крупнейшие категории расходов бюджета изменились. Теперь это оборона и с большим разрывом", – поделилась впечатлением о проекте бюджета председатель профильного парламентского комитета Роксолана Пидласа.

Украину ждет уже третий государственный "бюджет обороны", в котором больше половины расходов направлено именно на защиту страны и обеспечение безопасности. Однако 2025-й может стать первым годом, когда, несмотря на рост цен, сократят расходы на социалку. Теперь это не "бюджет проедания", как было до полномасштабной войны. Напротив: некоторым придется есть меньше. К сожалению, в первую очередь речь идет о социально незащищенных слоях населения: тех, кто живет на пенсии и выплаты.

Следовательно, на оборону в следующем году потратят 1 трлн 593 млрд грн, на обеспечение общественного порядка, безопасность и судебную власть – 635 млрд (прогноз расходов и предоставления кредитов по проекту бюджета). В сумме это более 2,2 трлн грн. Для сравнения, в 2021-м, до полномасштабной войны, эта цифра была на уровне 307 млрд. То есть за этот период расходы на оборону и безопасность возросли в 7 раз.

На втором месте по масштабам расходов – "обслуживание долга" – 482 млрд грн. Социалка, ранее традиционно занимавшая первое место, вошла в тройку наибольших расходов с плановым показателем на следующий год в 479,3 млрд грн.

Это едва ли не впервые, когда правительство решилось на сокращение социальных расходов. В 2024 году, с учетом всех корректив, на социальную сферу планируют потратить 483,5 млрд грн. Конечно же, уже после принятия бюджет на 2025 год могут пересмотреть. Например, если закончится война и Украина получит дополнительный ресурс, который сейчас не учтен.

Хотя могут быть и другие сценарии. Например, в 2024-м расходы на социалку возрастут с запланированных 476,8 до 483,5 млрд грн, несмотря на полномасштабную войну и попытки РФ захватить все новые и новые территории Украины и разрушить как можно больше.

Ранее OBOZ.UA уже писал, за счет чего планируется сократить социальные расходы. Все просто: у переселенцев-пенсионеров снимут деньги со счетов в "Ощаде", если они не пользовались ими. Речь идет примерно о 10 млрд грн. Увеличат налогооблагаемую базу ЕСВ. Если сейчас взнос платят с зарплаты до 120 тыс. грн, то по новым правилам эту сумму увеличат до 160 тыс. грн. Главное: "заморозят" минимальную пенсию, прожиточный минимум и минимальную зарплату. И это самая печальная новость из документа.

Детальнее по министерствам: все ли станут беднее

Номинальный ВВП в 2025 году возрастет всего лишь на 2,7%, в то же время цены повысятся на 9,5%. Вместе с этим будут расти и зарплаты украинцев. Средняя зарплата по прогнозам правительства в следующем году увеличится с 20 581 до 24 389 грн. При этом минималку "заморозят" на уровне 8000 грн.

Плохая новость: значительная девальвация. В бюджет заложат курс доллара в размере 45 грн/$. В то время как в 2024-м курс доллара составляет 40,8 грн/$. Потребность во внешнем финансировании на следующий год составляет больше чем ожидали: 38,4 млрд долларов, отмечает заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Прогноз финансирования Государственного бюджета на 2025 год предусматривает снижение дефицита государственного бюджета до 19,4% ВВП (в действующем законе о Госбюджете на 2024 год – 20,6%), что соответствует показателям, согласованным с международными партнерами.

Красным цветом выделены ведомства, бюджет которых может сократиться в следующем году. Как видно на графике, больше всего возрастет бюджет Министерства обороны. Также значительный рост у МВД.

Государственные заимствования общего фонда планируются в объеме 2 трлн 237 млрд грн, в том числе внутренние – 579,2 млрд грн и внешние – 1 трлн 658 млрд грн. Пока еще не весь объем внешних заимствований подтвержден международными партнерами – этот вопрос требует дальнейшей кропотливой и упорной работы.

Глава комитета по бюджету Роксолана Пидласа во время выступления в Раде заявила, что проект бюджета на 2025-й – бюджет войны. "Мы снова поставим исторический рекорд по оборонным расходам. На безопасность и оборону планируется направить 2,2 трлн грн, что превысит фактические расходы 2024 года, даже после проголосованных на этой неделе изменений и увеличения расходов почти на 500 млрд грн", – пояснила она.

При этом более половины (55%) этих средств – денежное довольствие военнослужащих всех родов войск. 737 млрд грн будет направлено на закупку вооружения и военной техники, в том числе почти 47 млрд грн – на закупку дронов.

"К сожалению, у нас возрастут расходы на обслуживание государственного долга. На почти 108 млрд грн. И это тоже наша реальность – мы живем в долг. В 2025 году для покрытия невоенных расходов мы вынуждены будем одолжить еще почти $37 млрд и использовать мы их должны разумно. Нам нужно осознавать тот факт, что в целом расходы в 2025 году увеличатся всего на 5%, потому что у нас не появилось каких-то радикально новых источников поступлений", – отметила она.

Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил: "Это будет уже четвертый бюджет воюющей страны, и у правительства есть понимание, что в следующем году мы столкнемся с замедлением экономики (после +5,3% в 2023 году сейчас ожидается +3,5%, а в 2025 году – +2,7%), увеличением темпов роста потребительских цен (до 9,5% против прогнозируемых 7,9% в 2024 году), последующей прогнозируемой девальвацией гривни на 9,3% (до 45,0 грн/долл. в среднем за год против ожидаемых 40,8 грн/долл)".

Украинцев ждет тяжелый год. Для обеспечения обороны большую часть всех собранных налогов и сборов приходится тратить на оборону. Помощи международных партнеров критически не хватает. Без сокращения расходов обойтись не получится.