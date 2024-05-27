Украинцам "подсовывали" фальшивые доллары: какие купюры опасные

Среди всех иностранных валют, которые мошенники "подсовывали" украинцам в 2023 году, больше всего было долларов. При этом чаще всего – в 99% случаев – фальшивыми оказывались банкноты крупных номиналов.

Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: на поддельные доллары выпало 97% общего количества всех изъятых поддельных купюр зарубежной валюты.

Чаще всего же фальшивомонетчики подделывали иностранные банкноты 2 номиналов. В частности:

100 долларов – 92% от общего количества изъятых поддельных купюр;

50 долларов – 7%.

Где можно получить фальшивые доллары

В целом получить фальшивые деньги украинцы могут, к примеру, в пунктах обмена либо же на черном рынке, покупая валюту с рук. Именно так, в частности, распространяли поддельные доллары и евро уже задержанные правоохранителями аферисты, действовавшие на территории западных областей страны.

"Продавали фальшивые деньги небольшими партиями непосредственно жителям региона. И сдавали в пункты обмена валют", – рассказали в Нацполиции.

Кроме того, аферистка из Черновицкой области сдала в обменники поддельные 2100 долларов. Как сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ):

деньги аферистка получила от сообщника;

действовала она в Черновицкой области.

Евро подделывали тоже

Второй излюбленной среди мошенников иностранной валютой стало евро. Таких поддельных купюр было обнаружено 3% от общего количества.

Как и с долларами, чаще всего подделывали большие номиналы. В частности:

50 евро – 39% от общего количества изъятых поддельных банкнот;

200 евро – 30%.

Фальшивых долларов и евро стало больше

В целом же, признали в регуляторе, в 2023 году было выявлено менее 700 фальшивых банкнот иностранной валюты. Что немногим больше, чем в 2022-м, когда таких купюр было найдено около 600-т.

Впрочем, отмечается, говорить о какой-либо масштабной угрозе рынку и финансовой системе нельзя. "Уровень подделывания банкнот иностранной валюты в прошлом году был низким", – констатировали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году мошенники распространяли среди украинцев и фальшивые гривни. Чаще всего – банкноты старого образца, выпущенные до 2015 года.

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