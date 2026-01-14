Украинцам планируют изменить программу Национального Кэшбека: компенсацию за некоторые товары могут отменить

Украинцам планируют изменить программу Национального кэшбека – вместо единого процента государство может ввести повышенный кэшбек на отдельные украинские товары, которые больше всего страдают от импорта. В то же время для продукции, не имеющей значительной конкуренции со стороны импортных аналогов, размер кэшбека может быть уменьшен или отменен.

Об этом рассказал Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в комментарии СМИ. По его словам, главная цель перемен – усилить позиции украинских производителей на внутреннем рынке и стимулировать спрос именно на национальные товары.

В настоящее время программа работает по единому принципу, государство компенсирует потребителям 10% от стоимости приобретенных украинских товаров. Впрочем, в Кабмине признают, что такой подход не всегда эффективен, ведь разные отрасли имеют разный уровень конкуренции с импортом.

Правительство рассматривает возможность введения дифференцированного кэшбека, то есть повышение процента компенсации для отдельных категорий товаров, где давление импорта является наибольшим, и одновременно уменьшение или полное отказ от кэшбека для тех позиций, которые не требуют дополнительной защиты.

В качестве примера министр привел молочную отрасль. По его словам, производители твердых сыров уже обратились к правительству с предложением повысить кэшбэк именно на эту продукцию, поскольку она активно конкурирует с импортными аналогами. По другим видам молочных товаров, где импорт не представляет существенной угрозы, кэшбек можно скорректировать или отменить.

В Министерстве экономики отмечают, что Национальный кэшбек уже демонстрирует значительный эффект. По оценкам ведомства, доля украинских товаров в среднестатистическом потребительском чеке выросла с 65% на момент запуска программы до 75%.

В программе принимают участие около 8,2 млн украинцев. К Национальному кэшбеку подключены около 400 тысяч товаров украинского производства и около 2000 отечественных производителей. В 2025 году на финансирование программы было направлено 5,7 млрд. грн.

В то же время в Кабмине уже прогнозируют, что в 2026 году объемы финансирования могут быть несколько меньше. По словам министра, обновление формата программы должно стимулировать частных потребителей чаще выбирать украинские товары и одновременно способствовать уменьшению импорта в чувствительных для экономики сегментах.

