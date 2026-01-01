Украинцам пересчитали минималку: новый размер с 1 января

Минимальную зарплату в Украине с 1 января повысили с 8000 до 8647 грн. Даже после повышения украинцы с минимальной зарплатой будут оставаться за чертой бедности.

О решении поднять минималку до 8647 грн стало известно из принятого бюджета страны на 2026 год. В то же время фактический прожиточный минимум по состоянию на сентябрь составил 10 192 грн (это уровень фактического прожиточного минимума).

Фактический прожиточный минимум – та сумма, которая нужна, чтобы заплатить за базовые услуги и товары из потребительской корзины. То есть такой уровень минималки не позволит обеспечить даже базовые потребности.

Отдельно вырастут зарплаты учителей. С 1 января 2026 года повышение составляет 30%, а с 1 сентября – еще 20%. Нагрузка на ставку учителя остается без изменений – 18 часов в неделю. В то же время с 1 января 2026 года должностные оклады педагогов вырастут на 30%.

Средняя заработная в 2026-м может увеличиться с 26 тыс. до 30 тыс. грн. Считается, что достаточный уровень минималки – от 50% средней зарплаты, но не менее фактического прожиточного минимума. Примерно 1,5 млн человек работают, получая минимальную плату. Среди них есть много тех, кто на самом деле зарабатывает больше, но доплата – в конверте. Но есть и те, кто реально получает 8 тыс. грн. Это прежде всего люди в маленьких населенных пунктах, работники бюджетной сферы.

Если использовать европейские рекомендации, минимальная зарплата сейчас должна быть на уровне хотя бы около 12 тыс. грн (это половина медианной зарплаты). При этом минималка не может быть меньше 11,2 тыс. грн (это уровень фактического прожиточного минимума), иначе это противоречит самому принципу установления социальных гарантий.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 января 2026 года работодатели в Украине ежеквартально должны выполнять нормативы трудоустройства лиц с инвалидностью и платить целевой взнос в случае их невыполнения. Впервые к уплате обяжут и бюджетные учреждения, а размер взноса будет определяться в зависимости от средней зарплаты и количества незанятых рабочих мест для людей с инвалидностью.

