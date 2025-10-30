Украинцам перепишут правила на рынке труда: все услуги теперь можно будет оформить онлайн

В Украине стартует масштабная цифровизация рынка труда – принято правительственное постановление о создании системы "Обрій", которая полностью изменит подход к трудоустройству и поддержке безработных. Теперь все услуги – от регистрации статуса безработного до получения грантов и подтверждения квалификации можно будет оформить онлайн через единую цифровую платформу.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины. "Обрій" – это единый цифровой маршрут для всех участников рынка труда, который объединит сервисы Министерства экономики и Государственной службы занятости. В рамках платформы граждане смогут:

зарегистрировать статус безработного онлайн;

оформить пособие по безработице без посещения центров занятости;

официально уволиться даже с временно оккупированных территорий;

получить грант на обучение или переквалификацию;

подтвердить собственную квалификацию.

Система автоматически будет проверять данные через интеграцию с Пенсионным фондом, Государственным центром занятости и другими реестрами, минимизируя человеческий фактор и возможность ошибок. По словам чиновников, цифровизация рынка труда – это не просто модернизация процессов, а попытка решить глубокую системную проблему .

Сегодня значительное количество украинцев работает вне формального рынка труда, а центры занятости часто не имеют достаточных инструментов, чтобы эффективно помочь людям найти работу. Главные препятствия – устаревшие бизнес-процессы, отсутствие единых цифровых данных и слабая аналитическая связь между работодателями, системой образования и государственной службой занятости.

"Наш фокус – вернуть людей в экономику и дать бизнесу кадры. Один из ключевых инструментов этого – оптимизация и цифровизация бизнес-процессов, построение системы, которая сможет системно анализировать спрос и предложение на рынке труда и прогнозировать баланс навыков", – отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Разработчики системы подчеркивают, что новая платформа не только облегчит жизнь гражданам, но и даст государству и бизнесу инструменты для стратегического управления рынком труда. Реформа предусматривает:

создание единого цифрового маршрута для всех участников рынка труда – от соискателя работы до работодателя;

для всех участников рынка труда – от соискателя работы до работодателя; привлечение бизнеса и образовательных учреждений к системе переквалификации кадров;

к системе переквалификации кадров; привязку учебных программ к конкретным потребностям работодателей;

к конкретным потребностям работодателей; внедрение европейских справочников профессий и навыков ;

; аналитику в реальном времени, что позволит прогнозировать кадровые потребности различных секторов.

По словам заместителя министра по вопросам цифрового развития Александра Циборта, "Горизонт" станет частью более широкой цифровой экосистемы государства. Пользователи смогут подавать заявления через Дію, а государство будет сопровождать человека от момента регистрации безработицы до нового трудоустройства – и даже после него.

"Для человека это простой онлайн-маршрут: обращение, рекомендации, сопровождение к работе. Для бизнеса – меньше бумаги, меньше затрат и более эффективный найм. Для государства – качественные оперативные данные для решений и таргетированных программ", – подчеркнул Циборт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине работодатели больше всего ищут работников рабочих профессий, где уже 63% компаний испытывают критический дефицит кадров из-за массовой миграции, мобилизации и переориентации рынка. Также не хватает специалистов среднего звена, ведь часть работников выехала за границу или сменила сферу деятельности.

