Кадровый дефицит разрастается: в ком больше всего нуждаются украинские работодатели

В Украине работодатели больше всего ищут работников рабочих профессий, где уже 63%компаний испытывают критический дефицит кадров из-за массовой миграции, мобилизации и переориентации рынка. Также не хватает специалистов среднего звена, ведь часть работников выехала за границу или сменила сферу деятельности.

Видео дня

Об этом рассказала председатель комитета по управлению персоналом Европейской Бизнес Ассоциации Мария Абдуллина в комментарии СМИ. По ее словам, глобально рынок труда в Украине действительно можно назвать рынком кандидата, то есть того, кто ищет работу.

Это объясняется тем, что сейчас существует огромное количество открытых вакансий в массовом сегменте – предприятия активно ищут работников. Впрочем, рынок остается структурно неравномерным. Есть отрасли с профицитом кадров – там найти работу сложнее, а зарплаты практически не растут. В то же время есть сферы, где предложение рабочей силы не покрывает спрос даже наполовину – именно здесь кандидаты могут выставлять свои условия и претендовать на более высокую оплату.

"Мы видим стабильный недобор и критический кадровый кризис в отдельных профессиях, в основном рабочих, и именно здесь кандидаты диктуют свои условия", – отмечает эксперт. Рабочие профессии остаются головной болью для украинских работодателей. По результатам масштабного опроса, проведенного среди более 25 тысяч респондентов, именно в этом секторе 63% компаний испытывают кадровый кризис.

Речь идет не только о малом и среднем бизнесе – дефицит кадров наблюдается даже в крупных компаниях, которые ранее имели стабильный штат. Также нехватка ощутима в среднем звене – то есть среди офисных работников, менеджеров и технических специалистов, где примерно 35% работодателей сообщают о трудностях с наймом. Несколько лучше ситуация среди высококвалифицированных специалистов и руководящего персонала, однако в целом рынок остается разбалансированным.

За последние полгода в кадровых политиках бизнеса произошли заметные изменения. Если раньше компании преимущественно повышали зарплаты, то сейчас акцент сместился в сторону нематериальной мотивации. "Сегодня 39% работодателей делают ставку на увеличение мотивационного пакета, тогда как в прошлом году таких было только 29%", – объясняет Абдуллина. В пакет преимуществ входят:

медицинское страхование (его предлагают около 40% работодателей);

(его предлагают около 40% работодателей); бесплатное обучение или переобучение (примерно 33% компаний);

(примерно 33% компаний); организация бесплатных обедов или корпоративного транспорта ;

; возможность дистанционной работы, которая стала особенно важной во время войны.

Работодатели также все чаще привлекают женщин к "мужским" профессиям, а также нанимают людей пенсионного возраста, компенсируя нехватку рабочих рук. Параллельно с кадровым кризисом усиливается и тенизация рынка труда. Часть украинцев соглашается работать без официального оформления — из-за отсутствия выбора или желания избежать налогов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в следующем году средняя заработная плата в Украине может увеличится с 26 тыс. до 30 тыс. грн. Значительно хуже ситуация – с минималкой. Ее в следующем году увеличат с 8000 до 8647 грн. И это меньше, чем необходимо для удовлетворения базовых потребностей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!