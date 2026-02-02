Украинцам назвали новый "справедливый" курс доллара: сколько составил и почему это не точно

Доллар в Украине "должен" стоить около 22,71 грн, а сама гривня может быть недооценена на 47,8% согласно так называемому индексу Биг Мака. Гривня снова оказалась в топ-10 самых недооцененных валют в мире, находясь на восьмом месте по этому показателю. При этом такие подсчеты не следует воспринимать слишком серьезно – они не учитывают многих ключевых факторов, которые никак не связаны с курсом валют. По сути, индекс отображает лишь условную покупательскую способность.

Новый "справедливый курс" рассчитало британское издание The Economist в традиционном январском исследовании "Недооцененность национальных валют". Данные в нем получены на основе "индекса Биг Мака".

Курс доллара в Украине: как рассчитали по "индексу Биг Мака"

На момент проведения исследования в США бургер "Биг Мак" стоил $6,12, тогда как в Украине – 139 грн. Если разделить 139 на 6,12, получится 22,71. Именно такой, по мнению аналитиков, является "справедливая" цена американской валюты в Украине.

При этом "недоценность" валюты рассчитали как 47,8%, т.к. официальный курс доллара в Украине на момент подсчета составлял 43,55 грн. Следует учесть, что по состоянию на 2 февраля он уже стал ниже – 42,8 грн, т.е. теоретически "недооцененность" гривни сейчас может составлять 46,9%.

Рейтинг стран с недооцененными валютами: место Украины

В январе 2026 года гривня, по оценке аналитиков, стала восьмой в списке самых недооцененных валют мира. Ранее, в июле 2025-го, она занимала ту же позиции. Впрочем, за год позиция валюты улучшилась, т.к. в январе-2025 у гривни было шестое место, а еще в 2023-м украинская валюта была четвертой и входила в топ-5 этого рейтинга.

Самыми недооцененными валютами теперь стали:

тайваньский доллар (59,6%);

индийская рупия (58,9%);

индонезийская рупия (58,9%);

египетский фунт (недооценен на 56,8%);

филиппинский песо (53,6%).

Также "индекс Биг Мака" показывает переоцененные валюты. Их в январе 2026 года оказалось 11 (в июле-2025 было только семь):

швейцарский франк (переоценен на 48,4%);

уругвайский песо (43,1%);

норвежская крона (22,8%);

шведская крона (18,6%);

датская крона (16,7%);

британский фунт стерлингов (15,7%).

евровалюта (15,3%);

израильский шекель (4%);

польский злотый (2,2%);

колумбийский песо (1,5%);

мексиканский песо (0,8%).

Почему "индекс Биг Мака" не следует воспринимать слишком серьезно

"Индекс Биг Мака" не является полноценным инструментом для оценки стоимости валют. Дело в том, что индекс учитывает только покупательскую способность. В реальности же на курс влияют и другие факторы, в том числе фундаментальные экономические показатели страны. Потому индекс показывает лишь общую логику курсов валют, что признают и сами его создатели.

The Economist рассчитывает "индекс Биг Мака" дважды в год еще с 1986-го. Выбор классического бургера из McDonald's аналитики объясняют тем, что "Биг Мак" можно рассматривать как своеобразный аналог продуктовой корзины – в его состав входят хлеб, мясо и овощи. В качестве "нулевой отметки" берется цена "Биг Мака" в США. Предполагается, что при "справедливом курсе" бургер должен стоить столько же в любой стране мира.

Кроме того, индекс не учитывает, что цена "Биг Мака" состоит не только из стоимости продуктов. А большая часть цены – это местные расходы, которые вообще не зависят от курса валют, например, аренда помещений, заработная плата персонала, стоимость электроэнергии и коммунальных услуг и т.д.

Также в каждой стране свойНДС и налоги на бизнес. Отличается и происхождение ингредиентов: где-то все они производятся внутри страны, а где-то приходится привлекать импорт и платить пошлины.

Нужно учитывать и то, что в США McDonald's считается дешевой забегаловкой для быстрого перекуса. В других странах он может иметь статус "семейного ресторана" или даже премиального заведения. Соответственно, компания выставляет цену в зависимости от того, сколько люди в конкретной стране готовы заплатить за бренд.

А если в стране много местных сетей фастфуда, McDonald's вынужден держать цены низкими, чтобы выжить. Если же он монополист – цена будет выше. Все это никак не связано с реальной ценностью валюты.

