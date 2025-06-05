Украинцам готовят новые цены в ЦПАУ: какие услуги могут подорожать

В Украине могут появиться новые правила оплаты за админуслуги - большинство из них станут платными, с фиксированными ценами от 20 до 200 грн. Например, регистрация брака будет стоить 200 грн, бизнеса или земли до 200 грн, но социальные и детские услуги останутся бесплатными.

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Об этом говорится в законопроекте №4380, который 5 июня в первом чтении одобрили 273 депутата, сообщает нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Этот документ призван упорядочить оплату за административные услуги, которые украинцы получают в ЦПАУ (центрах предоставления административных услуг).

Сейчас эти учреждения часто работают себе в убыток из-за устаревшей системы оплат, которая не соответствует реальным затратам. Большинство базовых админуслуг или бесплатные, или стоят символические суммы. Например:

регистрация места жительства – 13,60 грн;

регистрация брака – 0,85 грн;

нотариальные действия – 17-34 копейки.

Очевидно, такие мизерные ставки не позволяют местным бюджетам покрывать расходы на оплату труда, коммунальные услуги, обновление техники и тому подобное. Нардепы отмечают, что законопроект №4380 должен изменить ситуацию не только системно, но и справедливо, ведь часть бесплатных или почти бесплатных услуг будет переведена в разряд платных.

Что именно изменится

Документ определяет перечень из около 150 самых распространенных административных услуг. Основные нововведения:

минимальная стоимость услуг составит 20 грн;

регистрация бизнеса или земельного участка теперь будет стоить от 100 до 200 грн;

теперь будет стоить от 100 до 200 грн; регистрация брака – 200 грн вместо 85 копеек;

– 200 грн вместо 85 копеек; скидка 25% предусмотрена для тех, кто пользуется электронными сервисами;

предусмотрена для тех, кто пользуется электронными сервисами; социальные, пенсионные услуги, а также услуги для детей останутся бесплатными.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что изменение подхода к администрированию услуг поможет громадам лучше планировать свои бюджеты, а ЦПАУ – работать эффективно. Размеры сборов планируют пересматривать не реже чем раз в три года, чтобы не допустить повторения ситуации с "копеечными" тарифами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 12 мая во всех ЦПАУ (Центрах предоставления административных услуг) Киева стартовала обязательная регистрация собак, а для котов она пока добровольная - оформление стоит 210 грн. Штрафов пока нет, а регистрация нужна для идентификации животных в случае потери и для учета городскими властями.

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