Украинцев пугают штрафами за нерегистрированных собак: сколько это стоит на самом деле и есть ли за что волноваться

С 12 мая во всех ЦНАПах (Центрах предоставления административных услуг) Киева стартовала обязательная регистрация собак, а для котов она пока добровольная - оформление стоит 210 грн. Штрафов пока нет, а регистрация нужна для идентификации животных в случае утери и для учета городскими властями.

Видео дня

OBOZ.UA выяснил, что нужно знать украинцам. Город аргументирует эту инициативу потребностью в учете животных для безопасности, эффективного планирования и санитарного контроля. Однако, как это часто бывает, нововведение уже вызвало волну возмущения, непонимания и даже страхов - в частности из-за сообщений о возможных штрафах.

Некоторые медиа уже заявили, что за незарегистрированную собаку могут оштрафовать на сумму до 850 грн, а при повторном нарушении - до 1020 грн. Однако OBOZ.UA обратился непосредственно в один из киевских ЦНАПов, где нам объяснили, что никаких фиксированных сроков для обязательной регистрации пока не установлено, как и не действуют никакие штрафы.

"Да, регистрация является обязательной, но пока это скорее рекомендация, чем карательная мера. Сроки никакие не установлены, и никого штрафовать не будут", - отметила специалист ЦПАУ. Сейчас инициатива носит информационно-разъяснительный характер, и призвана приучить жителей к ответственному отношению к домашним животным.

Как объясняют в КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины", регистрация поможет не только владельцам, которые смогут быстрее найти потерянное животное, но и самому городу. "Это позволяет иметь точные данные о количестве животных, соблюдать санитарные нормы и создавать надлежащие условия для инфраструктуры", - отмечают в ведомстве.

В ходе регистрации животному присваивают уникальный идентификационный номер, а владелец получает удостоверение права собственности на животное. Для оформления нужны следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

ветеринарный паспорт животного (если есть);

подтверждение чипирования;

заполненная форма № 1 (выдается в ЦНАПе);

квитанция об оплате услуги.

На сайте киевского ЦНАПа размещена информация о стоимости этой услуги. Согласно опубликованным данным, регистрация животного стоит 210 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы теперь могут оформить два паспорта в одном месте, в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ). Это значительно сэкономит время и усилия граждан, а стоимость услуги зависит от срочности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!