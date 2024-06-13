Украинцам будут выдавать льготные кредиты на солнечные электростанции: Шмыгаль озвучил условия

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, льготные кредиты на покупку энергооборудования украинцам будут выдавать, в частности, под 13,5%. В качестве залога нужно будет предоставлять само покупаемое оборудование.

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Об этом он сообщил во время заседания правительства. Премьер отметил: таким образом кредиты на энергооборудование станут доступнее как для малого и среднего бизнеса, так и для простых украинцев.

"Новые положения увеличат доступность кредитов на энергооборудование для украинских семей, а также для малого и среднего бизнеса. Например: процент 13,5%, залог – только покупаемое оборудование", – говорится в сообщении.

При этом Шмыгаль выразил мнение, что новые кредиты позволяет людям и бизнесу поставить себе солнечные панели. А кроме того:

накопители электроэнергии;

когенерационные установки.

"Таким образом, они обеспечат электроэнергией себя. И помогут стране выстоять в битве за свет и тепло", – констатировал он.

Какими будут суммы кредитов

Ранее же Кабинет министров принял порядок предоставления финподдержки физлицам на покупку энергетического оборудования. Речь идет о тех, кто устанавливает генерирующие установки из альтернативных источников энергии в собственных домохозяйствах. В документе указано, что:

сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство будет составлять 244 тыс. грн;

максимальная сумма кредита – 480 тыс. грн сроком на 5 лет.

Замена генератора для живущих в квартирах

В то же время возвращение Украины в режим регулярных плановых отключений электроэнергии актуализировало вопрос о покупке зарядных станций. В частности, большим спросом пользуются устройства производителя EcoFlow – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор.

Это зарядная станция, которая отличается своими небольшими размерами. Она меньше, чем, например, генератор, ее легче перенести из комнаты в комнату и из здания в здание.

Кроме генератора, EcoFlow часто сравнивают с павербанками. Однако мощность EcoFlow больше, как и размер. Благодаря выходу 220В они могут работать много часов подряд и даже днями (в зависимости от того, какой мощности ваша модель).

Более того, EcoFlow более безопасен, экологичен и бережлив. Если генераторы вредят окружающей среде и их нельзя устанавливать в помещениях, то с EcoFlow таких запретов нет. Кроме того, устройство не выдает такого шума, как генератор.

Стоимость же зарядных станций EcoFlow варьируется в зависимости от их мощности. В частности, в авторизированном магазине такие приборы стоят от 6 857 до 105 999 грн.

При покупке особое внимание следует обращать на наличие товара на складе. Если же его нет – придется подождать. Либо купить другую модель со схожими параметрами.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине запустили госпрограмму поддержки установления альтернативных источников энергии – "ГрінДІМ". Она предусматривает возможность получения объединениями совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов частичного возмещения на, в частности, установку солнечных электростанций (СЭС) на сумму до 1 млн грн. Это фактически превратит многоквартирные дома в подобие энергокомпаний.

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