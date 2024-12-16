Украинские обменники значительно переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта
За выходные в украинских обменниках заметно вырос курс доллара. В полдень понедельника, 16 декабря, они выставили его на среднем уровне 41,75/41,98 грн (покупка/продажа), что на 41 коп. выше в покупке, чем вечером в пятницу, 13 декабря, и на 7 коп. – в продаже.
Подорожала наличная валюта и в банках – однако не так сильно. Там ее стоимость определили в среднем 41,5/41,95 грн (покупка/продажа), что дороже на 10 коп. в покупке и на 5 коп. в продаже.
В целом же крупные учреждения продают доллар по 41,95-41,99 грн:
- ПриватБанк – 41,95 грн;
- Ощадбанк – 41,95 грн;
- ПУМБ – 41,99 грн;
- Райффайзен Банк – 41,95 грн;
- Сенс Банк – 41,99 грн;
- Укрсиббанк – 41,98 грн;
- Креди Агриколь Банк – 41,99 грн.
Покупают же они его по 41,3-41,55 грн, в частности:
- ПриватБанк – 41,35 грн;
- Ощадбанк – 41,45 грн;
- ПУМБ – 41,5 грн;
- Райффайзен Банк – 41,3 грн;
- Сенс Банк – 41,55 грн;
- Укрсиббанк – 41,4 грн;
- Креди Агриколь Банк – 41,45 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Каким будет курс доллара в течение недели
По прогнозу банковского сектора, в течение 16-22 декабря курс доллара в обменниках будет находиться в пределах 41,5-42 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости валюты в покупке и рост в продаже.
В банках ожидается рост стоимости наличного доллара в продаже. Как и в обменниках, курс будет находиться в рамках 41,5-42 грн.
"На валютном рынке сохранится система ежедневных изменений. При формировании курсов наличный рынок будет пользоваться показателями межбанка с добавлением "рабочей" комиссии", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.
Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что до конца 2025 года курс доллара в Украине может достигнуть 47,5 грн. При этом до конца текущего, 2024-го, он может вырасти до 42 грн, т.е. приблизительно на 30 коп.
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