Украинские обменники значительно переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

За выходные в украинских обменниках заметно вырос курс доллара. В полдень понедельника, 16 декабря, они выставили его на среднем уровне 41,75/41,98 грн (покупка/продажа), что на 41 коп. выше в покупке, чем вечером в пятницу, 13 декабря, и на 7 коп. – в продаже.

Видео дня

Подорожала наличная валюта и в банках – однако не так сильно. Там ее стоимость определили в среднем 41,5/41,95 грн (покупка/продажа), что дороже на 10 коп. в покупке и на 5 коп. в продаже.

В целом же крупные учреждения продают доллар по 41,95-41,99 грн:

ПриватБанк – 41,95 грн;

Ощадбанк – 41,95 грн;

ПУМБ – 41,99 грн;

Райффайзен Банк – 41,95 грн;

Сенс Банк – 41,99 грн;

Укрсиббанк – 41,98 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,99 грн.

Покупают же они его по 41,3-41,55 грн, в частности:

ПриватБанк – 41,35 грн;

Ощадбанк – 41,45 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,3 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,4 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,45 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Каким будет курс доллара в течение недели

По прогнозу банковского сектора, в течение 16-22 декабря курс доллара в обменниках будет находиться в пределах 41,5-42 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости валюты в покупке и рост в продаже.

В банках ожидается рост стоимости наличного доллара в продаже. Как и в обменниках, курс будет находиться в рамках 41,5-42 грн.

"На валютном рынке сохранится система ежедневных изменений. При формировании курсов наличный рынок будет пользоваться показателями межбанка с добавлением "рабочей" комиссии", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что до конца 2025 года курс доллара в Украине может достигнуть 47,5 грн. При этом до конца текущего, 2024-го, он может вырасти до 42 грн, т.е. приблизительно на 30 коп.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!