Украинские обменники заметно снизили курс: сколько теперь стоит доллар

В украинских обменниках подешевел доллар. Утром 30 августа они определили его курс в средние 40,73/41,4 грн (покупка/продажа), что на 13 коп. дешевле в покупке и на 7 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Снизили курс наличной валюты и в банках. Утром 30 августа там выставили его на среднем уровне 41,03/41,49 грн (покупка/продажа), что:

на 7 коп. дешевле в покупке;

на 1 коп. в продаже.

В целом же крупные учреждения покупают доллар по 40,8-41 грн. Так:

ПриватБанк – 40,8 грн;

Укрэксимбанк – 40,85 грн;

Райффайзен Банк – 41 грн;

ПУМБ – 41 грн;

Сенс Банк – 41 грн;

OTP Bank – 40,9 грн.

Продают же они его по 41,3-41,5 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,4 грн;

Укрэксимбанк – 41,45 грн;

Райффайзен Банк – 41,37 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,45 грн;

OTP Bank – 41,3 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Нужно ли забирать деньги из банков

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев считает, что украинцам не стоит забирать свои сбережения из банков. Ведь несмотря на продолжающуюся войну, банкам удалось накопить достаточно денег, а потому запас средств для того, чтобы отдать депозиты, у них есть. Соответственно, если положить деньги в банк, то они там не "сгорят". Он отметил:

объем всех средств населения и физлиц-предпринимателей ("ФОПов"), которые находятся в банках, по данным Фонда гарантирования, составляет, "около 1,2 млрд грн";

в то же время, банки держат в ОВГЗ 726,45 млрд грн в эквиваленте;

также банки располагают 361,22 млрд грн в депозитных сертификатах Национального банка overnite (по состоянию на 21 августа);

в депозитных сертификатах, размещенных на тендерах ("это трехмесячные депозитные сертификаты) есть еще 156,24 млрд грн.

"Таким образом, ОВГЗ и депозитные сертификаты уже перекрывают средства физических лиц, находящихся на счетах банков. Подчеркиваю, это все средства физлиц – и срочные, и на текущих счетах. … Запас в банковской системе средств на то, чтобы отдать депозиты, есть. Поэтому забирать деньги из банков из-за страха, что их могут не вернуть, не нужно", – рассказал аналитик.

При этом он признал: наличие в банках "очень большого объема избыточной ликвидности" является проблемой для украинской экономики. Ведь "было бы лучше, если бы эти деньги работали, например, в реальном секторе посредством кредитов".

Однако, констатировал аналитик, этого сейчас либо вообще не происходит. Либо происходит, но "в очень небольших объемах".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в обменниках украинцы могут получить фальшивые доллары. В 2023 году, по данным НБУ, на долю этой валюты выпало 97% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом чаще фальшивыми оказывались деньги больших номиналов.

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