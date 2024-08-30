Украинские обменники заметно снизили курс: сколько теперь стоит доллар
В украинских обменниках подешевел доллар. Утром 30 августа они определили его курс в средние 40,73/41,4 грн (покупка/продажа), что на 13 коп. дешевле в покупке и на 7 коп. в продаже, чем днем ранее.
Снизили курс наличной валюты и в банках. Утром 30 августа там выставили его на среднем уровне 41,03/41,49 грн (покупка/продажа), что:
- на 7 коп. дешевле в покупке;
- на 1 коп. в продаже.
В целом же крупные учреждения покупают доллар по 40,8-41 грн. Так:
- ПриватБанк – 40,8 грн;
- Укрэксимбанк – 40,85 грн;
- Райффайзен Банк – 41 грн;
- ПУМБ – 41 грн;
- Сенс Банк – 41 грн;
- OTP Bank – 40,9 грн.
Продают же они его по 41,3-41,5 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,4 грн;
- Укрэксимбанк – 41,45 грн;
- Райффайзен Банк – 41,37 грн;
- ПУМБ – 41,5 грн;
- Сенс Банк – 41,45 грн;
- OTP Bank – 41,3 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Нужно ли забирать деньги из банков
В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев считает, что украинцам не стоит забирать свои сбережения из банков. Ведь несмотря на продолжающуюся войну, банкам удалось накопить достаточно денег, а потому запас средств для того, чтобы отдать депозиты, у них есть. Соответственно, если положить деньги в банк, то они там не "сгорят". Он отметил:
- объем всех средств населения и физлиц-предпринимателей ("ФОПов"), которые находятся в банках, по данным Фонда гарантирования, составляет, "около 1,2 млрд грн";
- в то же время, банки держат в ОВГЗ 726,45 млрд грн в эквиваленте;
- также банки располагают 361,22 млрд грн в депозитных сертификатах Национального банка overnite (по состоянию на 21 августа);
- в депозитных сертификатах, размещенных на тендерах ("это трехмесячные депозитные сертификаты) есть еще 156,24 млрд грн.
"Таким образом, ОВГЗ и депозитные сертификаты уже перекрывают средства физических лиц, находящихся на счетах банков. Подчеркиваю, это все средства физлиц – и срочные, и на текущих счетах. … Запас в банковской системе средств на то, чтобы отдать депозиты, есть. Поэтому забирать деньги из банков из-за страха, что их могут не вернуть, не нужно", – рассказал аналитик.
При этом он признал: наличие в банках "очень большого объема избыточной ликвидности" является проблемой для украинской экономики. Ведь "было бы лучше, если бы эти деньги работали, например, в реальном секторе посредством кредитов".
Однако, констатировал аналитик, этого сейчас либо вообще не происходит. Либо происходит, но "в очень небольших объемах".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в обменниках украинцы могут получить фальшивые доллары. В 2023 году, по данным НБУ, на долю этой валюты выпало 97% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом чаще фальшивыми оказывались деньги больших номиналов.
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