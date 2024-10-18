Банки готовят новый курс: что будет с долларом в конце октября

По прогнозам, в течение следующей недели (21-27 октября) октября в украинских банках курс наличного доллара будет находится в пределах 41,2-41,7 грн. Вечером же 18 октября они установили его на уровне 41,1/41,55 грн (покупка/продажа). Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такая же ситуация прогнозируется и в обменниках, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Так:

ожидается, что с понедельника курс доллара в них будет находиться в пределах 41,2-41,7 грн;

вечером 18 октября там определили стоимость валюты в средние 41,04/41,46 грн (покупка/продажа).

"На следующей неделе сохранится равновесие между спросом и предложением. А дальнейший рост курсов будет слишком медленным и малозаметным", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

В целом же, отметил он, с 21 по 27 октября продлится период относительного курсового затишья. Хотя это "не исключает ежедневные курсовые изменения".

С какими банкнотами будут проблемы при обмене



В то же время, часть долларов банки и обменники вправе не принимать для обмена. Вместо этого такую валюту примут на инкассо (то есть отправят в иностранный банк для обмена) с уплатой комиссии. Размер комиссии составляет около 15-30% от номинала.

Как сообщают в НБУ, часть купюр могут не приниматься для обмена. Речь идет о таких банкнотах:

порванные/резаные;

обожженные/ветхие/гнилые;

имеют повреждения дизайна/элементов защиты или типографские недостатки;

имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображений;

имеют общие загрязнения или такие, которые занимают половину банкноты (в том числе видимые в ультрафиолетовых лучах).

Кроме того, на инкассо принимают банкноты, уже ранее изъятые иностранным государством из обращения. В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо, а все остальные, даже смятые, немного загрязненные или потертые, – должны приниматься в обмен.

"Помните, банкам и небанковским финучреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году выпуска действительных и настоящих банкнот иностранной валюты", – отметили в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Нацбанке позитивно оценивают отказ от фиксированного курса доллара в октябре 2023 года. При этом там отмечают: осуществить это можно было даже раньше, однако в регуляторе решили быть осторожными. Вместе с тем, там отказались прогнозировать, каким будет курс в будущем – напомнив, что регулятор отвечает за реализацию определенной курсовой политики, а не за прогнозы.

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