В обменниках не стали удерживать курс: сколько теперь стоит доллар
За выходные украинские обменники заметно изменили курс доллара. При чем, неоднородно: повысили в покупке, но снизили в продаже. Так, утром понедельника 19 февраля они покупают валюту в среднем по 38,25 грн (+17 коп. к вечернему курсу пятницы 16 февраля), а продают по 38,35 грн (минус 11 коп.).
В банках же наличный доллар подорожал. Так, утром 19 февраля они выставили его курс на среднем уровне 37,9/38,4 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. выше как в покупке, так и в продаже, чем было вечером 16 февраля.
В целом же крупные учреждения покупают валюту по 37,5-38 грн. Так:
- ПриватБанк – 37,8 грн;
- Ощадбанк – 37,8 грн;
- Укрэксимбанк – 37,95 грн;
- Райффайзен Банк – 37,6 грн;
- Укргазбанк – 37,95 грн;
- ПУМБ – 37,9 грн;
- Сенс Банк – 38 грн;
- Укрсиббанк – 37,8 грн;
- Универсал Банк – 37,5 грн;
- Креди Агриколь Банк – 37,7 грн.
Продают же они ее по 38,4-38,6 грн. В частности:
- Приватбанк – 38,4 грн;
- Ощадбанк – 38,45 грн;
- Укрэксимбанк – 38,55 грн;
- Райффайзен Банк – 38,35 грн;
- Укргазбанк – 38,45 грн;
- ПУМБ – 38,4 грн;
- Сенс Банк – 38,45 грн;
- Укрсиббанк – 38,4 грн;
- Универсал Банк – 38,6 грн;
- Креди Агриколь Банк – 38,35 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.
Нацбанк же на 19 февраля выставил официальній курс доллара на уровне 37,97 грн. Что:
- на 3 коп. превышает действовавший на выходных;
- сразу на 41 коп. выше курса 1 февраля.
Каким будет курс наличного доллара на текущей неделе
В то же время, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, с 19 по 25 февраля стоимость американской валюты будет находится в пределах коридора 37,8-39 грн. А разница между курсами купли и продажи – как и текущие курсовые изменения – будет находится в пределах:
- 30-50 копеек в банках;
- до 1 грн в обменных пунктах.
"Таким образом, следующая неделя на валютном рынке почти ничем не будет отличаться от нескольких предыдущих: курсовая ситуация будет достаточно динамичной, но не угрожающей основным трендам. Ожидается, что "подвижность" курсов будет обусловлена главным образом соотношением спроса и предложения", – сообщил Лесовой.
В целом же, подчеркнул он, в течении 19-25 февраля общая ситуация на валютном рынке не претерпит существенных изменений. В частности:
- на фоне действия режима "управляемой гибкости" частые, но незначительные изменения валютных курсов будут продолжаться – но без рекордных скачков вверх или вниз;
- "очевидно относительный баланс между спросом и предложением будет удержан";
- наличный рынок в процессе курсообразования будет опираться на курсы межбанка.
"Кроме того, мы предполагаем, что на наличном рынке сохранится конкурентное соревнование между банками и обменными пунктами за продавцов валюты. Разница между курсами покупки будет минимальной", – резюмировал Лесовой.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!