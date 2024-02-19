В обменниках не стали удерживать курс: сколько теперь стоит доллар

За выходные украинские обменники заметно изменили курс доллара. При чем, неоднородно: повысили в покупке, но снизили в продаже. Так, утром понедельника 19 февраля они покупают валюту в среднем по 38,25 грн (+17 коп. к вечернему курсу пятницы 16 февраля), а продают по 38,35 грн (минус 11 коп.).

В банках же наличный доллар подорожал. Так, утром 19 февраля они выставили его курс на среднем уровне 37,9/38,4 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. выше как в покупке, так и в продаже, чем было вечером 16 февраля.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 37,5-38 грн. Так:

ПриватБанк – 37,8 грн;

Ощадбанк – 37,8 грн;

Укрэксимбанк – 37,95 грн;

Райффайзен Банк – 37,6 грн;

Укргазбанк – 37,95 грн;

ПУМБ – 37,9 грн;

Сенс Банк – 38 грн;

Укрсиббанк – 37,8 грн;

Универсал Банк – 37,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 37,7 грн.

Продают же они ее по 38,4-38,6 грн. В частности:

Приватбанк – 38,4 грн;

Ощадбанк – 38,45 грн;

Укрэксимбанк – 38,55 грн;

Райффайзен Банк – 38,35 грн;

Укргазбанк – 38,45 грн;

ПУМБ – 38,4 грн;

Сенс Банк – 38,45 грн;

Укрсиббанк – 38,4 грн;

Универсал Банк – 38,6 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,35 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Нацбанк же на 19 февраля выставил официальній курс доллара на уровне 37,97 грн. Что:

на 3 коп. превышает действовавший на выходных;

сразу на 41 коп. выше курса 1 февраля.

Каким будет курс наличного доллара на текущей неделе

В то же время, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, с 19 по 25 февраля стоимость американской валюты будет находится в пределах коридора 37,8-39 грн. А разница между курсами купли и продажи – как и текущие курсовые изменения – будет находится в пределах:

30-50 копеек в банках;

до 1 грн в обменных пунктах.

"Таким образом, следующая неделя на валютном рынке почти ничем не будет отличаться от нескольких предыдущих: курсовая ситуация будет достаточно динамичной, но не угрожающей основным трендам. Ожидается, что "подвижность" курсов будет обусловлена главным образом соотношением спроса и предложения", – сообщил Лесовой.

В целом же, подчеркнул он, в течении 19-25 февраля общая ситуация на валютном рынке не претерпит существенных изменений. В частности:

на фоне действия режима "управляемой гибкости" частые, но незначительные изменения валютных курсов будут продолжаться – но без рекордных скачков вверх или вниз;

"очевидно относительный баланс между спросом и предложением будет удержан";

наличный рынок в процессе курсообразования будет опираться на курсы межбанка.

"Кроме того, мы предполагаем, что на наличном рынке сохранится конкурентное соревнование между банками и обменными пунктами за продавцов валюты. Разница между курсами покупки будет минимальной", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.

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