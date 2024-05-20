Украинские обменники резко переписали курс: сколько теперь стоит доллар

За выходные в украинских обменниках существенно подорожал доллар. В полдень понедельника 20 мая они выставили его курс на среднем уровне 39,8/40,2 грн (покупка/продажа), что на 27 коп. дороже в покупке, чем вечером пятницы 17 мая, и на 16 коп. в продаже.

А вот в банках стоимость наличного доллара практически не изменилась. В полдень 20 мая они определили ее стоимость в средние 39,4/39,95 грн (покупка/продажа), что:

на 5 коп. дороже в продаже, чем вечером пятницы 17 мая;

осталось на том же уровне в покупке.

В целом крупные учреждения покупают доллар по 39,3-38,85 грн. Так:

Приватбанк – 39,35 грн;

Укрэксимбанк – 39,35 грн;

ПУМБ – 39,5 грн;

Сенс Банк – 39,45 грн;

Укрсиббанк – 39,3 грн;

Универсал Банк – 38,85 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,35 грн.

Продают же они его по 39,95-39,99 грн. В частности:

Приватбанк – 39,95 грн;

Укрэксимбанк – 39,95 грн;

ПУМБ – 39,99 грн;

Сенс Банк – 39,95 грн;

Укрсиббанк – 39,95 грн;

Универсал Банк – 39,95 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,95 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с долларом в ближайшие дни

В то же время, в ближайшее время в Украине прогнозируется значительное изменение курса наличного доллара – как в банках, так и обменниках. В банковском секторе ожидают, что в период с 20 по 26 мая:

стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-41 грн;

ежедневные курсовые изменения ожидаются до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменниках.

В целом же, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, с 20 по 26 мая валютный рынок будет находиться в состоянии относительного спокойствия и стабильности. Так, на фоне действия режима "управляемой гибкости" и очередных валютных послаблений для бизнеса "курсовые показатели будут в рамках прошлой недели".

"В предпоследнюю неделю мая рынок будет жить в достаточно комфортных условиях: какие-либо экономические основания для каких-то резких изменений просто отсутствуют. В то же время игроки рынка рассчитывают, что такая ситуация продержится по меньшей мере до конца мая, а любые валютные изменения не станут врасплох - они будут соответствовать, прежде всего, экономическому состоянию в стране", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, начальник управления межбанковских операций ПриватБанка Никита Мишаков считает, что официальный курс доллара может пробить отметку в 40 грн и установиться на уровне 40-40,5 грн/доллар. Причем произойти это может уже летом.

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