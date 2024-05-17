Обменники могут ощутимо переписать курс: украинцам рассказали, что будет с долларом через несколько дней

На следующей неделе украинские банки и обменники могут существенно переписать курс наличного доллара. По прогнозам, с 20 по 26 мая тот будет находиться в пределах 39-41 грн. Вечером же 17 мая банки покупают доллар в среднем по 39,4 грн, а продают по 39,9 грн. Обменники выставили курс на среднем уровне 39,53/40,04 грн.

О курсовой ситуации OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил:

ежедневные курсовые изменения ожидаются до 30-50 коп. в банках ;

до 50 коп. в обменниках.

"В предпоследнюю неделю мая рынок будет жить в достаточно комфортных условиях: какие-либо экономические основания для каких-то резких изменений просто отсутствуют. В то же время игроки рынка рассчитывают, что такая ситуация продержится по меньшей мере до конца мая, а любые валютные изменения не станут врасплох - они будут соответствовать, прежде всего, экономическому состоянию в стране", – рассказал банкир.

В НБУ определились с желаемым курсом доллара

В то же время, рассказал в интервью для OBOZ.UA финансовый эксперт Сергей Фурса, в ближайшее время Национальный банк постарается медленно привести курс гривни в диапазон 40-41 грн/доллар. Однако в обозримом будущем курса 50 грн/доллар и выше не будет.

Таким образом, он прокомментировал прогноз Международного валютного фонда. Согласно которому до конца 2027 года курс может достичь 50,4 грн/доллар.

"В ближайшее время курс 50 (грн/доллар. – Ред.) не просматривается вовсе. Прогнозировать на долгую перспективу в Украине? Давайте не будем выставлять себя на посмешище. Во время войны особенно. Может произойти что угодно, поэтому говорить о любых цифрах (курса. – Ред.) до 2027 года – это смешно", – рассказал специалист.

При этом он подчеркнул: НБУ сейчас полностью контролирует курсовую ситуацию. Параллельно:

пытаясь приучить людей не паниковать при каждом движении на 10-20 копеек, "что де-факто меньше 1%";

"постепенно приводя курс в более приемлемый диапазон 40-41 грн/доллар".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, начальник управления межбанковских операций ПриватБанка Никита Мишаков считает, что официальный курс доллара может пробить отметку в 40 грн и установиться на уровне 40-40,5 грн/доллар. Причем произойти это может уже летом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!