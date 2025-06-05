Украинские обменники продают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

Украинские обменники снизили курс доллара – прежде всего в продаже. В полдень 5 июня они определили его в средние 40,96/41,47 грн (покупка/продажа), что на 2 коп. ниже в покупке и сразу на 10 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Изменили курс наличной валюты и в банках. Там его выставили на среднем уровне 41,25/41,76 грн (покупка/продажа). Это на 3 коп. дешевле в продаже.

В целом крупные учреждения продают валюту по 41,6-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,72 грн;

Райффайзен Банк – 41,6 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Универсал Банк – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,8 грн;

Укрсиббанк – 41,8 грн;

Таскомбанк – 41,75 грн;

абанк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,8 грн.

Покупают они ее по 40,7-41,35 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,12 грн;

Райффайзен Банк – 41,35 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Универсал Банк – 40,7 грн;

Сенс Банк – 41,35 грн;

Укрсиббанк – 41,2 грн;

Таскомбанк – 41,2 грн;

абанк – 41,2 грн;

Прокредит Банк – 41,25 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с курсом доллара в июне

В свою очередь, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева рассказала OBOZ.UA, что в Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. По проонозу, в июне он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн. В то же время на 5 июня Нацбанк обновил курс до 41,48 грн, что сразу на 16 коп. ниже, чем днем ранее.

В целом же, по словам Мустафаевой, в июне на валютный рынок будет влиять ряд экономических факторов. В частности:

Политика Нацбанка.

В частности, ожидается дальнейшее ослабление инфляционного давления. Что создаст предпосылки для стабилизации курсовой ситуации.

"В то же время следует учитывать действие режима управляемой гибкости, при котором НБУ сохраняет возможность оперативного вмешательства через валютные интервенции для сглаживания дисбалансов между спросом и предложением. Такая стратегия минимизирует риски резких денежных колебаний", – объяснила эксперт.

В целом, отметила она, курсовые колебания будут разнонаправленными. А разница между курсами купли/продажи минимальной. При этом курсы межбанка и наличного рынка будут почти тождественными.

Внешняя финансовая поддержка.

"Поступления внешней поддержки позволяют сохранять сбалансированность бюджета. И, соответственно, ограничивать давление на валютный рынок", – рассказала Мустафаева.

В целом, резюмировала Мустафаева, в июне валютный рынок, вероятно, будет оставаться стабильным. Так:

Национальный банк продолжит контролировать ситуацию.

Колебания курсов будут контролируемыми и прогнозируемыми.

Системных угроз пока не предвидится.

Как сообщал OBOZ.UA, украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.

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