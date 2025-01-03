Украинские обменники продают доллар по новому курсу: сколько стоит

В украинских обменниках повысили курс доллара. В полдень 3 декабря там выставили его на среднем уровне 41,9/42,49 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дороже как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

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А вот в банках курс не меняли. Как и днем ранее его здесь определили в средние 41,85/42,45 грн (покупка/продажа).

В целом же крупные учреждения продают валюту по 42,44-42,7 грн. Так:

ПриватБанк – 42,45 грн;

Ощадбанк – 42,45 грн;

ПУМБ – 42,7 грн;

Райффайзен Банк – 42,5 грн;

Сенс Банк – 42,55 грн;

Укрсиббанк – 42,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,44 грн.

Покупают же они ее по 41,7-42 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,85 грн;

Ощадбанк – 41,9 грн;

ПУМБ – 42 грн;

Райффайзен Банк – 41,7 грн;

Сенс Банк – 42 грн;

Укрсиббанк – 41,9 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,9 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В Украине прогнозируется заметное изменение курса доллара

В то же время, в начале 2025 года в Украине ожидается рост курса доллара – однако некритический. В банковском секторе прогнозируют, что за I квартал (январь-март) валюта вырастет на около 0,8 грн – до 42-42,8 грн/доллар.

Впрочем, отмечается, этот рост в последующие месяцы может сойти на нет. После чего курсовые изменения станут медленнее.

"Курсовые показатели доллара США вряд ли выйдут из-под контроля. …В первом квартале рост курса доллара как основной валюты может составить в среднем 2 процентных пункта (около 0,8 грн). То есть, не будет считаться катастрофой, если в конце марта курс будет находиться в коридоре от 42-42,8 грн", – рассказал OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

При этом он подчеркнул: Нацбанк же, "по примеру 2024 года", может применить стратегию сглаживания в регулировании рынка. Согласно ей,темпы роста курсов валют:

могут быть умеренными;

станут "действенным средством для сдерживания инфляции".

"На валютном рынке будет действовать режим управляемой гибкости, что сделает невозможным курсовую аритмию. Нацбанк будет прилагать усилия для сбалансирования спроса и предложения, а значит, курсовые колебания будут на удовлетворительном уровне", – резюмировал Мамедов.

В то же время, НБУ обновил официальный курс доллара на 3 декабря до 42,04 грн. Что:

на 0,07 коп. превышает предыдущий;

является повторением рекордного курса за всю историю Украины (действовал 31 декабря 2024 года).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде считают, что начало 2025 года может стать одним из самых оптимальных моментов для приобретения облигаций. Дело в том, что в дальнейшем можно ожидать снижения ставок – после возможного снижения учетной ставки НБУ.

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