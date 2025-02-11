Украинские обменники покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках ощутимо вырос курс доллара. В полдень 11 февраля они покупают его в среднем по 41,39, а продают по 41,77 грн, что на 18 коп. дороже в покупке и на 4 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Подорожала наличная валюта и в банках. Там ее курс определили в средние 41,4/41,95 грн (покупка/продажа). Что на 10 коп. выше в покупке, и на 5 коп. в продаже.

В целом же крупные учреждения продают доллар в среднем по 41,75-42,1 грн. Так:

ПриватБанк – 41,8 грн;

ПУМБ – 42 грн;

Райффайзен Банк – 41,85 грн;

Сенс Банк – 41,95 грн;

Абанк – 42 грн;

Коминбанк – 41,9 грн;

Украинский капитал – 41,75 грн;

Украинский банк реконструкции и развития – 42,1 грн.

Покупают же они ее по 41,15-41,45 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,2 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Райффайзен Банк – 41,35 грн;

Сенс Банк – 41,45 грн;

Абанк – 41,4 грн;

Коминбанк – 41,15 грн;

Украинский капитал – 41,2 грн;

Украинский банк реконструкции и развития – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара на неделю

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев ожидает, что на текущей рабочей неделе (заканчивается 14 февраля) стоимость доллара в банках будет находиться в пределах от 41,2 до 42 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты как в покупке, так и в продаже.

В обменниках, по его словам, курс будет находиться на уровне от 41,3 до 41,9 грн. Т.е., ожидается удешевление в покупке и удорожание в продаже.

В целом же, отметил аналитик, на этой неделе будет несколько событий, "которые существенно повлияют на поведение всего украинского валютного рынка". Среди них:

Приближающийся период налоговых платежей у бизнеса.

Как объяснил Козырев, средства, полученные компаниями по расчетам с бюджетом в конце 2024 года, уже полностью ими потрачены. При этом на рынке наблюдается определенный спад покупательской активности населения.

Активная покупка украинцами валюты.

Украинцы, отмечается, продолжат покупать валюту больше, чем сдавать. При этом, отмечается, активная скупка гражданами валюты в кассах банков на карты и на валютные депозиты "заставляет затем банки откупать ее на собственную валютную позицию на межбанке". Что создает дополнительное давление на курс гривны как на торгах, так и на наличном рынке.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, в 2025 году в Украине ожидается существенный рост курса доллара. В экспертной среде прогнозируют, что на конец года тот достигнет уровня 46 грн/доллар. При этом среднегодовой курс, заложенный в госбюджет-2025, составляет 45 грн/доллар, что допускает превышение этого показателя.

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