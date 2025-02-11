Украинские обменники покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта
В украинских обменниках ощутимо вырос курс доллара. В полдень 11 февраля они покупают его в среднем по 41,39, а продают по 41,77 грн, что на 18 коп. дороже в покупке и на 4 коп. в продаже, чем днем ранее.
Подорожала наличная валюта и в банках. Там ее курс определили в средние 41,4/41,95 грн (покупка/продажа). Что на 10 коп. выше в покупке, и на 5 коп. в продаже.
В целом же крупные учреждения продают доллар в среднем по 41,75-42,1 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,8 грн;
- ПУМБ – 42 грн;
- Райффайзен Банк – 41,85 грн;
- Сенс Банк – 41,95 грн;
- Абанк – 42 грн;
- Коминбанк – 41,9 грн;
- Украинский капитал – 41,75 грн;
- Украинский банк реконструкции и развития – 42,1 грн.
Покупают же они ее по 41,15-41,45 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,2 грн;
- ПУМБ – 41,4 грн;
- Райффайзен Банк – 41,35 грн;
- Сенс Банк – 41,45 грн;
- Абанк – 41,4 грн;
- Коминбанк – 41,15 грн;
- Украинский капитал – 41,2 грн;
- Украинский банк реконструкции и развития – 41,2 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Прогноз курса доллара на неделю
В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев ожидает, что на текущей рабочей неделе (заканчивается 14 февраля) стоимость доллара в банках будет находиться в пределах от 41,2 до 42 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты как в покупке, так и в продаже.
В обменниках, по его словам, курс будет находиться на уровне от 41,3 до 41,9 грн. Т.е., ожидается удешевление в покупке и удорожание в продаже.
В целом же, отметил аналитик, на этой неделе будет несколько событий, "которые существенно повлияют на поведение всего украинского валютного рынка". Среди них:
- Приближающийся период налоговых платежей у бизнеса.
Как объяснил Козырев, средства, полученные компаниями по расчетам с бюджетом в конце 2024 года, уже полностью ими потрачены. При этом на рынке наблюдается определенный спад покупательской активности населения.
- Активная покупка украинцами валюты.
Украинцы, отмечается, продолжат покупать валюту больше, чем сдавать. При этом, отмечается, активная скупка гражданами валюты в кассах банков на карты и на валютные депозиты "заставляет затем банки откупать ее на собственную валютную позицию на межбанке". Что создает дополнительное давление на курс гривны как на торгах, так и на наличном рынке.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом, в 2025 году в Украине ожидается существенный рост курса доллара. В экспертной среде прогнозируют, что на конец года тот достигнет уровня 46 грн/доллар. При этом среднегодовой курс, заложенный в госбюджет-2025, составляет 45 грн/доллар, что допускает превышение этого показателя.
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