Украинские банки готовятся ощутимо менять курс доллара: чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, на текущей рабочей неделе (заканчивается 14 февраля) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 41,2 до 42 грн. Вечером же 10 февраля те покупают валюту в среднем по 41,35 грн, а продают по 41,9 грн. Таким образом, не исключается удешевление доллара в покупке и удорожание в продаже.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. По его словам, в обменниках курс ожидается на уровне от 41,3 до 41,9 грн. Вечером же 10 февраля доллар в них стоит в среднем 41,38 грн в покупке и 41,72 грн в продаже. Т.е., как и в банках, ожидается удешевление валюты в покупке и удорожание в продаже.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) по доллару в пределах от 20 до 25 копеек", – говорится в сообщении.

В целом же, отметил аналитик, на этой неделе будет несколько событий, "которые существенно повлияют на поведение всего украинского валютного рынка". Среди них:

Приближающийся период налоговых платежей у бизнеса.

Как объяснил Козырев, средства, полученные компаниями по расчетам с бюджетом в конце 2024 года, уже полностью ими потрачены. При этом на рынке наблюдается определенный спад покупательской активности населения.

"Это означает, что особого запаса свободной гривневой ликвидности бизнес в виде остатков торговой выручки сейчас нет. В текущей ситуации это является положительным фактором для нацвалюты, поскольку уменьшает давление на курс на межбанке", – рассказал эксперт.

Активная покупка украинцами валюты.

Украинцы, отмечается, продолжат покупать валюту больше, чем ее сдавать. При этом, отмечается, активная скупка гражданами валюты в кассах банков на карты в пределах ограничений Нацбанка и на валютные депозиты "заставляет затем банки откупать валюту на собственную валютную позицию на межбанке". Что создает дополнительное давление на курс гривны как на торгах, так и на наличном рынке.

"Учитывая выходной в США 17 февраля (в честь Дня Президента американские банки не будут работать. – Ред.), активность этой недели на межбанке будет достаточно равномерной. Без обычного рынка ее снижения в пятницу", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские банки заметно увеличили объемы ввоза в Украину наличной иностранной валюты. За год этот показатель вырос почти на 70%. Тенденция отражает спрос населения на иностранную валюту в кассах банков.

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