Украинские обменники "отказались" от старого курса: сколько теперь стоит доллар
За выходные в украинских обменниках вырос курс доллара. В полдень понедельника, 14 июля, они определили его в средние 41,17/41,82 грн (покупка/продажа), что на 4 коп. выше в покупке и на 3 коп. в продаже, чем было вечером пятницы, 11-го числа.
Переписали стоимость валюты и в банках. Там ее определили в средние 41,53/42,05 грн (покупка/продажа), что на 2 коп. ниже в покупке и на 1 коп. в продаже.
В целом крупные учреждения продают валюту по 41,95-42,2 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,95 грн;
- Райффайзен Банк – 41,99 грн;
- ПУМБ – 42,1 грн;
- Сенс Банк – 42,05 грн;
- Укрсиббанк – 42,05 грн;
- Таскомбанк – 42,15 грн;
- абанк – 42,2 грн;
- Прокредит Банк – 42 грн.
Покупают они ее по 41,35-41,74 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,35 грн;
- Райффайзен Банк – 41,74 грн;
- ПУМБ – 41,5 грн;
- Сенс Банк – 41,55 грн;
- Укрсиббанк – 41,45 грн;
- Таскомбанк – 41,6 грн;
- абанк – 41,5 грн;
- Прокредит Банк – 41,45 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Прогноз курса доллара на неделю
В целом, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (14-20 июля) стоимость доллара в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,5-42,2 грн. Таким образом:
- В банках ожидается снижение курса в покупке при росте в продаже.
- В обменниках – рост как в покупке, так и в продаже.
"Ситуация на валютном рынке будет разворачиваться в духе нескольких предыдущих недель. Курс доллара будет оставаться стабильным и прогнозируемым", – рассказал банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы начали отдавать предпочтение евро перед долларом. В июне физлица купили наличных долларов на 56,5 млн меньше, чем в мае, тогда как евро – на 62,5 млн долларов (в эквиваленте) больше.
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