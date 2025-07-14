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Украинские обменники "отказались" от старого курса: сколько теперь стоит доллар

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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Украинские обменники 'отказались' от старого курса

За выходные в украинских обменниках вырос курс доллара. В полдень понедельника, 14 июля, они определили его в средние 41,17/41,82 грн (покупка/продажа), что на 4 коп. выше в покупке и на 3 коп. в продаже, чем было вечером пятницы, 11-го числа.

Видео дня

Переписали стоимость валюты и в банках. Там ее определили в средние 41,53/42,05 грн (покупка/продажа), что на 2 коп. ниже в покупке и на 1 коп. в продаже.

В украинских банках подешевел доллар

В целом крупные учреждения продают валюту по 41,95-42,2 грн. Так:

  • ПриватБанк – 41,95 грн;
  • Райффайзен Банк – 41,99 грн;
  • ПУМБ – 42,1 грн;
  • Сенс Банк – 42,05 грн;
  • Укрсиббанк – 42,05 грн;
  • Таскомбанк – 42,15 грн;
  • абанк – 42,2 грн;
  • Прокредит Банк – 42 грн.
Курс доллара в украинских банках

Покупают они ее по 41,35-41,74 грн. В частности:

  • ПриватБанк – 41,35 грн;
  • Райффайзен Банк – 41,74 грн;
  • ПУМБ – 41,5 грн;
  • Сенс Банк – 41,55 грн;
  • Укрсиббанк – 41,45 грн;
  • Таскомбанк – 41,6 грн;
  • абанк – 41,5 грн;
  • Прокредит Банк – 41,45 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Курс доллара в украинских обменниках сегодня

Прогноз курса доллара на неделю

В целом, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (14-20 июля) стоимость доллара в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,5-42,2 грн. Таким образом:

"Ситуация на валютном рынке будет разворачиваться в духе нескольких предыдущих недель. Курс доллара будет оставаться стабильным и прогнозируемым", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы начали отдавать предпочтение евро перед долларом. В июне физлица купили наличных долларов на 56,5 млн меньше, чем в мае, тогда как евро – на 62,5 млн долларов (в эквиваленте) больше.

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