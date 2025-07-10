Украинцы отказываются от доллара и переходят на евро: сколько уже скупили валюты

Украинцы начали отдавать предпочтение евро перед долларом. В июне физлица купили наличных долларов на 56,5 млн меньше, чем в мае, тогда как евро – на 62,5 млн долларов (в эквиваленте) больше.

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Об этом свидетельствуют данные НБУ. По ним:

В целом же долларов украинцы купили на 1,158 млрд.

Евро –на 577,2 млн долларов (в эквиваленте).

В то же время, отмечается, продано же долларов было на 41,9 млн меньш, чем месяцем ранее – 1,114 млрд. Евро же продали на 301,2 млн долларов (в эквиваленте) – на 6,2 млн долларов меньше.

Таким образом, отмечается, после покупки\продажи валют, на руках у украинцев осталось:

Долларов – на 43,6 млн.

Евро – на 276 млн долларов (в эквиваленте).

Стоит ли переводит евро в доллары

В то же время, рассказал OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления Глобус банка Сергей Мамедов, несмотря на существенный рост курса евро в Украине (с начала лета официальный подскочил более чем на 2 грн), переводить в эту валюту, в частности, доллары спешить не стоит. Ведь, утверждается:

Фундаментальных причин для существенных курсовых колебаний нет.

Все возможные изменения будут носить ситуативный характер.

При этом банкир выразил мнение, что в июле курс евро "скорее всего, будет удерживаться в диапазоне 46,5-50 грн". Т.е., продолжения существенного роста, считает он, не произойдет.

Более того, по словам Мамедова, курс евро в Украине в значительной степени определяется не внутренними факторами, а глобальными процессами. Так:

В отличие от доллара, "более чувствительного к действиям Нацбанка", евровалюта ориентируется на мировые тенденции.

Соотношение доллар/евро служит барометром международного напряжения.

"Соответственно, дальнейшее обострение геополитической ситуации может поддержать укрепление евро до 1,2 за доллар. В то же время, в случае достижения торговых компромиссов между ЕС и США, возможен возврат пары до уровня 1,05-1,1", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни ради перехода на евро. Как рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет.

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