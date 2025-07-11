Украинцам рассказали, к какому курсу готовиться: что будет с долларом в обменниках

В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (14-20 июля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,5-42,2 грн. В то же время вечером 11 июля там покупали ее в среднем по 41,13 грн, а продавали по 41,79 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Видео дня

В банках же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,5-42,2 грн. Вечером же 11 июля они определили курс доллара в средние 41,55/42,04 грн (покупка/продажа). Так что не исключается рост снижение стоимости валюты в покупке и рост в продаже.

При этом подчеркивается: курсовые отклонения будут находиться в пределах 1-1,5% в неделю. А разница между курсами купли и продажи составит до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменниках.

"Ситуация на валютном рынке будет разворачиваться в духе нескольких предыдущих недель. Курс доллара будет оставаться стабильным и прогнозируемым", – говорится в сообщении.

В целом же, отметил банкир, в течение следующей недели основные колебания американского доллара будут проходить в диапазоне 41,6-42 грн. При этом будет действовать режим управляемой гибкости, "фактически нивелирующий любые потенциальные кризисные явления" – ведь, подчеркивается, Нацбанк через механизм валютных интервенций уравновешивает:

Спрос.

Предложение.

"Примечательно, что текущие колебания доллара будут минимальными, как и разница между курсами купли/продажи. А также разница между курсами межбанка и наличного рынка", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы начали отдавать предпочтение евро перед долларом. В июне физлица купили наличных долларов на 56,5 млн меньше, чем в мае, тогда как евро – на 62,5 млн долларов (в эквиваленте) больше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!