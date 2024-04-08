Украинские обменники отказались от старого курса: что сделали с долларом за выходные

За выходные в украинских обменниках заметно подешевел доллар. В полдень понедельника 8 апреля они выставили его курс на среднем уровне 38,72/39,29 грн (покупка/продажа), что на 16 коп. дешевле в покупке, чем вечером пятницы 5 апреля, и на 11 коп. – в продаже.

Подешевела американская валюта и в банках. В полдень понедельника 8 апреля они определили ее курс в средние 38,8/39,3 грн (покупка/продажа), что:

на 10 коп. дешевле в покупке, чем вечером пятницы 5 апреля;

на 8 коп. в продаже.

В целом крупные учреждения покупают доллар по 38,15-38,8 грн. Так:

Приватбанк – 38,7 грн;

Укрэксимбанк – 38,8 грн;

ПУМБ – 38,8 грн;

Смысл Банк – 38,8 грн;

Укрсиббанк – 38,7 грн;

Универсал Банк – 38,15 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,7 грн.

Продают же они ее по 39,25-39,4 грн. В частности:

ПриватБанк – 39,3 грн;

Укрэксимбанк – 39,4 грн;

ПУМБ – 39,3 грн;

Сенс Банк – 39,3 грн;

Укрсиббанк – 39,3 грн;

Универсал Банк – 39,25 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,25 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В то же время, НБУ на 8 апреля обновил официальный курс доллара до 38,84 грн. Что сразу на 18 коп. ниже действовавшего на выходных.

Что будет с долларом в ближайшие дни

В целом же на текущую неделю (8-14 апреля) в банковском секторе прогнозируют, что курс наличного доллара в Украине будет находиться в пределах 39-40 грн. Таким образом, ожидается его рост как в покупке, так и в продаже. Разница же между курсами купли и продажи, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, прогнозируется в:

50-60 коп. в банках;

от 60 коп. до 1 грн в обменниках.

При этом ежедневные курсовые изменения возможны на уровне до 30-50 коп. в банках. И до 50 коп. в обменных пунктах.

"На валютном рынке сохранится относительная стабильность, совпадающая со стратегией регулятора на постепенную либерализацию. Ожидается, что основные курсовые изменения будут находиться в пределах коридоров и не будут представлять угрозу рынку", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!