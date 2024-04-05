Банки и обменники готовятся переписывать курс доллара: чего ожидать украинцам уже через несколько дней

В банковском секторе прогнозируют, что на следующей неделе (8-14 апреля) курс наличного доллара в Украине будет находиться в пределах 39-40 грн. Таким образом, ожидается его рост как в покупке, так и, особенно, в продаже. Вечером же 5 апреля банки выставили курс доллара на среднем уровне 38,9/39,38 грн (покупка/продажа). Обменники – 38,88/39,4 грн.

Об ожиданиях OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил, что разница между курсами купли и продажи прогнозируется в:

50-60 коп. в банках;

от 60 коп. до 1 грн в обменниках.

При этом ежедневные курсовые изменения возможны на уровне до 30-50 коп. в банках. И до 50 коп. в обменных пунктах.

"На валютном рынке сохранится относительная стабильность, совпадающая со стратегией регулятора на постепенную либерализацию. Ожидается, что основные курсовые изменения будут находиться в пределах коридоров и не будут представлять угрозу рынку", – рассказал Лесовой.

Официальный курс снизился

В то же время, НБУ на 8 апреля обновил официальный курс доллара до 38,84 грн. Что сразу на 18 коп. ниже текущего – который будет действовать и на выходных.

Валютных послаблений пока не будет

В свою очередь, заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук сообщил, что Украине удалось стабилизировать валютный рынок, что позволило отойти от фиксации курса гривни к доллару. Однако к переходу ко второму этапу либерализации страна еще не готова – необходимые условия для этого все еще формируются.

"НБУ уже реализовал большую часть мер первого этапа Дорожной карты смягчения валютных ограничений. Предпосылки для перехода ко второму этапу еще формируются", – резюмировал он.

При этом заместитель председателя НБУ подчеркнул: достигнутые результаты позволили НБУ перейти к снижению учетной ставки. А также:

ввести режим управляемой гибкости курса;

начать смягчать валютные ограничения.

"Несмотря на полномасштабное вторжение и непрерывные террористические атаки россиян, украинская финансовая система бесперебойно работает. Как результат, в 2023 году экономика вернулась к восстановлению. Кроме сохранения макрофинансовой устойчивости, этому способствовала высокая адаптивность украинского бизнеса и населения, мягкая фискальная политика и значительные урожаи", – резюмировал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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