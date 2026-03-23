Украинские обменники отказались от прежнего курса доллара: стоимость валюты 23 марта

За выходные украинские обменники заметно переписали курс доллара. В полдень понедельника 23 марта они определили его в средние 43,45/44,12 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. выше в покупке, но на 6 коп. ниже в продаже, чем было вечером пятницы 20 марта.

Произошли изменения и в банках. Там стоимость наличной валюты выставили на среднем уровне 43,55/44,14 грн (покупка/продажа). Это:

на 10 коп. ниже в покупке;

на 2 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 44-44,2 грн. Так:

ПриватБанк – 44,05 грн;

ПУМБ – 44,2 грн;

Таскомбанк – 44,18 грн;

Юнекс Банк – 44,12 грн;

Укрсиббанк – 44,15 грн;

Сенс Банк – 44,1 грн;

Прокредит Банк – 44,15 грн;

Райффайзен Банк – 44 грн;

А-банк – 44,2 грн.

Покупают же они ее по 43,38-43,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 43,45 грн;

ПУМБ – 43,6 грн;

Таскомбанк – 43,6 грн;

Юнекс Банк – 43,35 грн;

Укрсиббанк – 43,55 грн;

Сенс Банк – 43,6 грн;

Прокредит Банк – 43,38 грн;

Райффайзен Банк – 43,55 грн;

А-банк – 43,5 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Прогноз по курсу доллара на неделю

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в период до 29 марта наличный курс доллара будет находиться в рамках 44-44,5 грн. Таким образом, и в банках, и в обменниках ожидается рост стоимости валюты как в покупке, так и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, завершение марта, скорее всего, пройдет в режиме постоянной балансировки между увеличением предложения валюты и повышенным спросом на нее. Что, по его словам, тем не менее, не вызовет на рынке непреодолимых проблем.

"Благодаря Нацбанку удастся избежать крайностей – как резких курсовых взлетов, так и сенсационных падений. В условиях войны главная роль регулятора состоит именно в том, чтобы обезопасить экономику от излишних потрясений. И есть все основания считать, что эта защита в конце марта будет работать", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же руководителя аналитического департамента "Финансового пульса" Диляры Мустафаевой, в Украине ожидается заметное изменение официального курса доллара. По прогнозам, в апреле он будет находиться в пределах от 43,75 до 44,5 грн. В то же время, на 23 марта Нацбанк обновил его до 43,82 грн.

