Украинские обменники определились с курсом доллара на ближайшее время: сколько будет стоить валюта

До конца текущей недели в Украине ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара. Так, в банковском секторе прогнозируют, что по 12 мая стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-41 грн/доллар – причем как в банках, так и в обменниках.

Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, разница между курсами купли и продажи останется на прежнем уровне. В частности:

до 50-60 коп. в банках;

до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

В то же время разница курсов покупки составит 20-30 коп. в банках. В обменниках – 30-50 коп.

Разница курсов продаж – 10-20 коп. в банках. И 30-50 коп. в обменниках.

"На валютном рынке следует ожидать достаточно спокойную ситуацию, ведь главный фактор потенциальной нервозности уже устранен – США приняли пакет помощи на 61 млрд долларов, из которых более 9 млрд долларов будет направлено на экономическую поддержку Украины. Следовательно, главное опасение в недополучении макрофинансовой помощи в 2024 году фактически устранено", – сообщил банкир.

Какой курс сейчас

Вечером же 7 мая банки выставили курс наличного доллара на среднем уровне 39,3/39,75 грн (покупка/продажа).

Обменники покупают валюту в среднем по 39,31 грн. Продают по 39,76 грн.

Стоит ли скупать доллары

В свою очередь, глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал, что после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости валютный рынок функционирует, все больше ориентируясь на спрос и предложение. Текущие же курсовые колебания являются сезонными и не создают какого-либо опасного давления.

В целом же ситуация на рынке достаточно контролируемая – хотя риски для валютного и рынка остаются, ведь страна находится в состоянии полномасштабной агрессии. Соответственно, скупать доллары сейчас в надежде обогатиться ими через некоторое время смысла нет.

"Ситуация достаточно контролируемая, но риски остаются. Нам на голову падают такие же бомбы, как и остальным украинцам. ...Нам не нужно говорить о рисках, мы их понимаем и осознаем. Но наша задача как Национального банка – обеспечить при любых условиях выполнение нашего мандата. Это курсовая и ценовая устойчивость. Пока, мне кажется, нам это удается", – сказал Пышный.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько им потребуется, в т. ч. долларов. Причем как в банках, так и в обменниках, ведь ограничения больше не действуют.

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