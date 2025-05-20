Украинские обменники не стали удерживать курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках изменили курс доллара. В полдень 20 мая они определили его в средние 40,96/41,61 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже в покупке, но на 4 коп. выше в продаже, чем днем ранее.

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Переписали стоимость наличной валюты и в банках. Там ее выставили на среднем уровне 41,25/41,8 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. выше в покупке.

В целом же, крупные учреждения продают доллар по 41,62-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,62 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Универсал Банк – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,8 грн;

Укрсиббанк – 41,85 грн;

Таскомбанк – 41,75 грн;

абанк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,75 грн.

Покупают же они ее по 40,7-41,38 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,38 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Универсал Банк – 40,7 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

Укрсиббанк – 41,15 грн;

Таскомбанк – 41,25 грн;

абанк – 41,2 грн;

Прокредит Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с долларом в ближайшие дни

В то же время, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, до конца текущей рабочей недели (23 мая) курс доллара в банках будет находиться в пределах от 41,05 до 41,9 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

В обменниках же, доллар может вырасти как в покупке, так и в продаже. По словам Козырева, курс в них будет находиться в пределах от 41,2 до 41,85 грн.

"Большинство обменников и банков будут работать со спредом (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 25 копеек. Оптовые обменники будут работать со спредом в 15-20 копеек", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривню по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.

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