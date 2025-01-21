Украинские обменники готовятся менять курс доллара: сколько будет стоить в ближайшие дни

В украинских обменниках ожидается изменение курса доллара. По прогнозам, на текущей рабочей неделе (заканчивается 24 января) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 42 до 43 грн. Вечером же 21 января те покупают валюту в среднем по 42,06 грн, а продают по 42,49 грн. Таким образом, не исключается удешевление доллара в покупке и удорожание в продаже.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Такая же ситуация, по его словам, ожидается и в банках.

Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 41,8 до 43 грн. Вечером же 21 января в банках доллар стоит в среднем 42 грн в покупке и 42,6 грн в продаже.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спрэд в пределах минимум среднего уровня коридора от 20 до 35 копеек. Кроме того, широкий разброс ценников банков и обменников финкомпаний по наличному курсу доллара создаст возможности для спекулятивной игры на курсах купли и продаж в разных регионах Украины и крупных городах", – говорится в сообщении.

В целом же, отметил аналитик, на этой неделе валютный рынок Украины будет зависеть не только от экономических и военных событий в стране, но и от геополитики. Что, по его словам, вносит в поведение рынка элемент хаотичности и импульсивности, который "всегда так нравится спекулянтам".

"Среди геополитических событий, конечно же, ключевой будет инаугурация нового президента США Дональда Трампа, а также его первые официальные шаги и кадровые назначения на этом посту. ... Дополнительно из внешних факторов, косвенно влияющих на поведение курса доллара в Украине, я бы выделил еще и дальнейшее взаимодействие и эффективность работы новой президентской команды Трампа с представителями очень консервативного Федрезерва (аналог центрального банка. – Ред.) и части старого "байденовского" руководства Минфина США", – объяснил Козырев.

Внутриукраинских же факторов, которые повлияют на поведение валютного рынка, отметил аналитик, несколько. Среди них:

Заседание Правления Нацбанка по учетной ставке 23 января.

Козырев не исключает, что НБУ решится на новое повышение учетной ставки – чтобы поддержать привлекательность гривневых активов.

Период расчета бизнеса с бюджетом.

"Часть этих операций прошла уже в прошлый четверг-пятницу, но и этот понедельник, как завершающий день бюджетных перечислений, прибавит на валютном межбанке объем предложения валюты. А это положительно для курса нацвалюты. Гривня потребуется и экспортерам, и импортерам. И это облегчит задачу Нацбанка поддержки курса нацвалюты в нужном ему коридоре", – рассказал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Нацбанке намерены работать над тем, чтобы разница между наличным и официальным курсом доллара не превышала 3%. Главное же задание регулятор видит для себя в обеспечении устойчивости гривни.

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