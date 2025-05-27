Украинские банки продают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта
В украинских банках заметно вырос курс наличного доллара. В полдень 27 мая они определили его в средние 41,2/41,78 грн (покупка/продажа), что на 7 коп. выше в покупке и на 3 коп. в продаже, чем днем ранее.
В целом, крупные учреждения продают валюту по 41,7-41,9 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,8 грн;
- Райффайзен Банк – 41,73 грн;
- ПУМБ – 41,9 грн;
- Универсал Банк – 41,75 грн;
- Сенс Банк – 41,9 грн;
- Укрсиббанк – 41,85 грн;
- Таскомбанк – 41,7 грн;
- абанк – 41,9 грн;
- Прокредит Банк – 41,8 грн.
Покупают же они ее по 40,75-41,48 грн. В частности:
- Приватбанк – 41,2 грн;
- Райффайзен Банк – 41,48 грн;
- ПУМБ – 41,3 грн;
- Универсал Банк – 40,75 грн;
- Сенс Банк – 41,4 грн;
- Укрсиббанк – 41,25 грн;
- Таскомбанк – 41,35 грн;
- абанк – 41,2 грн;
- Прокредит Банк – 41,3 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Произошли изменения и в обменниках – однако менее заметные. Там стоимость американской валюты выставили на среднем уровне 41,1/41,58 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. выше в продаже, чем днем ранее.
В Украине ожидается ощутимое изменение курса доллара
В свою очередь, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева рассказала OBOZ.UA, что в Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. По прогнозу, в июне он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн. В то же время, на вторник 27 мая Нацбанк обновил его до 41,57 грн.
В целом, по ее словам, в июне на валютный рынок будет влиять ряд экономических факторов. Среди них:
- Политика Нацбанка.
По словам Мустафаевой, ожидается дальнейшее ослабление инфляционного давления. Что создаст предпосылки для стабилизации курсовой ситуации.
- Экономическая динамика и ситуация в ключевых сферах экономики.
В июне, отметила эксперт, ключевым станет адаптация украинского экспорта к новым условиям сотрудничества с ЕС в рамках соглашения о свободной торговле после завершения действия экономического безвиза. В частности, ожидается временное снижение объемов экспорта из-за возобновления ограничений на некоторые виды продукции, а также введения пошлин.
В целом же, резюмировала Мустафаева, курсовые колебания будут разнонаправленными. При этом:
- Разница между курсами купли/продажи минимальной.
- Курсы межбанка и наличного рынка будут почти тождественными.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.
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